/FOTO, VIDEO/ Deštivá středa a noc na čtvrtek výrazně přibrzdily pokles hladin řek na Nymbursku. Průtok Labe v Nymburce se během čtvrtečního dopoledne opět zvýšil. Mrlina a Cidlina hlásí setrvalý stav nebo pokles o pár centimetru za několik hodin.

Situace na Labi v Nymburce u železničního mostu. | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Od úterního poledne, kdy se průtok Labe v Nymburce dostal nad úroveň 350 kubíků za vteřinu, hladina v Nymburce klesala a tok řeky zpomaloval, tento trend se však ve čtvrtek dopoledne zastavil. V poledne hlásilo Povodí Labe průtok v objemu 261 kubíků za vteřinu, výrazně více než za obvyklého stavu. Řeka začala opět nabírat tempo, hladina se však stále držela bezpečně mezi oběma břehy.

Deník sledoval situaci v Nymburce u železničního mostu, u jezu Kostomlaty mezi Písty a Sadskou a také v poděbradské části Velké Zboží. Právě tam je na pohled nejvíce patrné, jakým tempem se nánosy z hor znečištěná řeka žene kupředu.

Zdroj: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Do příštích dnů by však situace neměla hrozit další eskalací. Ačkoli teploty zůstanou nad nulou a další sníh bude ve vyšších horských polohách tát, nebude už ho podle hydrologů takové množství, aby to mělo bezprostřední dopad na výrazné zvýšení hladiny řek v nymburském regionu. Odborníci tak předpokládají, že po dnešním zbrzdění bude pokles hladin řek v dalších dnech pokračovat.