Potravinová sbírka na lyské Základní škole Jana Amose Komenského začala ve středu a potrvá do středy 25. září. | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Situace se na Labi po úterní kulminaci rychle vrací do starých kolejí. V Nymburce řeka oproti maximu, které dosáhla v noci na středu, klesla do čtvrtečního rána o celý metr. Z 385 centimetrů a ohrožení druhého povodňového stupně se snížila výška hladiny na 284 centimetry.

Průtok se snížil ze 600 na necelých 400 kubíků za vteřiny. Hladina bude i nadále klesat a brzy by se měla dostat do obvyklé výšky. Totéž platí o menších řekách, Cidlině a Mrlině, které při letošní velké vodě obyvatele žijící na jejich březích naštěstí ani neohrozily.

Náš region vyšel z letošních povodní bez ohrožení životů a zdraví, a také bez vážnějších materiálních škod. Totéž se však nedá říci o dalších, zejména moravských krajích. Proto u nás města, organizace a v případě Lysé nad Labem i základní škola pořádají sbírky na pomoc postiženým regionům.

Z Nymburka budou svoji pomoc směřovat přímo do Opavy a jejich městských částí. Přinést potřebné věci mohou místní ve čtvrtek mezi 17. a 18. hodinou bočním vchodem u hasičské stanice naproti zimnímu stadionu. „Nutně shání a potřebují kalová čerpadla, powerbanky, elektrocentrály, vysoušeče, plynové vařiče, dezinfekční prostředky (např. Savo), balenou vodu, či úklidové prostředky (gumové stěrky na zem). V pátek 20. září bude shromážděná materiální pomoc transportována přímo do postižených oblastí na Opavsku,“ uvedla mluvčí radnice Marta Svobodová.

V Lysé nad Labem organizují potravinovou sbírku v Základní škole Jana Amose Komenského. „S podnětem přišla sociální pedagožka. Kontaktovala potravinovou banku, a z toho vznikl nápad na potravinovou sbírku u nás ve škole,“ řekla ředitelka školy Martina Ondrušková. Zájemci mohou do vestibulu školy přinést trvanlivé potraviny, balenou vodu, konzervy, polévky v sáčku, kávu, čaj, dětské pleny, hygienické potřeby, nebo čistící prostředky včetně rukavic. „Sbírka potrvá do středy 25. září, kdy ji předáme zástupci potravinové banky, která ji doručí přímo do postižených míst,“ doplnila zástupkyně ředitelky Hana Fabiánová.

Radní ze sousedních Milovic schválili příspěvek 100 tisíc korun, který prostřednictvím transparentního účtu Českého červeného kříže poputuje na pomoc obcím zasaženým povodněmi. „Velké poděkování patří našim dobrovolným hasičům, kteří dnes vyrazili na pomoc do Hanušovic,“ uvedl starosta Milan Pour.