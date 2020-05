Na místě má vyrůst plnohodnotné cvičiště. Podle předsedy drahelické organizace Jiřího Labuty bude rozměrově splňovat požadavky pro velikost cvičiště pro sportovní kynologii, které se primárně draheličtí kynologové věnují.

„Nicméně je před námi ještě velký kus práce na úplném dokončení nového cvičiště. Poskytujeme pravidelné tréninky sportovní kynologie a to hlavně obran, což je královská disciplína sportovní kynologie. Nicméně za to, že naši členové jsou úspěšní (již 3x jsme vyhráli krajskou ligu ve sportovní kynologii - naposledy v roce 2019), tak patří poděkování zejména TJ Sokol Drahelice za to, že smíme již třetí rok využívat hřiště, a Městu Nymburk za obrovskou podporu naší organizace,“ uvedl Jiří Labuta na sociální síti.

Organizace se zaměřuje i na základní výcvik, školky pro štěňata a mladé psy, nápravu nevhodného chování psů, ale také vrcholové sportovní kynologii. ZKO Drahelice pořádá i různé kynologické akce zkoušky, tábory, ukázky, návštěvy s canisterapeutickým psem.

„Doufáme, že nové cvičiště bude ku prospěchu všem Nymburákům, co milují vychované psy. Uděláme vše pro to, aby se mohlo na novém placu začít už na podzim cvičit,“ doplnila Miloslava Labutová ze stejné organizace.

Drahelická organizace existuje od roku 1992. Kromě drahelických kynologů existuje v Nymburce i Základní kynologická organizace Nymburk, která využívá hřiště na Lodici.