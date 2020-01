Trochu kuriózní omezení čeká na ty, kteří se až do pátku potřebují ve dne dostat přes most u elektrárny na druhou stranu řeky. Kvůli úpravám vrat na zdymadle budou muset projít na straně u Špičky samotnou hydroelektrárnou. Cestu na chodník totiž přes den blokuje autojeřáb.

V tomto místě bude přístup na chodník nemožný, bude se vcházet do elektrárny dveřmi vpravo na snímku. | Foto: Deník / Miroslav Jilemnický

Podle vyjádření vedoucího odboru správy městského majetku Zdeňka Jeřábka bude počáteční část chodníku uzavřena denně do pátku 10. ledna mezi 7. a 16. hodinou. Autojeřáb bude pomáhat s úpravami dveří na zdymadle. V té době budou muset ti, kdo se potřebují dostat na druhý břeh, vejít do elektrárny, kterou částečně projdou a vyjdou na chodníku, po kterém budou pokračovat na druhý břeh. Problém to nemá být například ani pro maminky s kočárky.