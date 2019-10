Hřbitovní správa v souvislosti s nadcházejícími Dušičkami rozšiřuje úřední hodiny ve své kanceláři v ulici V Zahrádkách poblíž hřbitova.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Michal Burda

Týká se to už nadcházejícího víkendu, tedy soboty a neděle 26. a 27. října. „Po oba dny bude otevřeno od 8 do 12 a 13 do 15 hodin,“ uvedl mluvčí radnice Petr Černohous.