Organizačně jde o zajímavou logistickou akci spočívající v přesunu jednotlivých členů komisí na jídlo a zpět. „Vždy je to vymyšleno tak, aby na místě zůstala většina členů komise, postupně se prostřídávají. Zhruba polovina členů vyrazí na jídlo pěšky, druhou polovinu svážíme autem,“ vysvětlila Jaroslava Mejzrová.

Na obě připravená jídla se členové komisí sjížděli do Obecního domu. V pátek večer na kuřecí řízky. „Kdo si přeje lehčí jídlo, dostane k řízku brambor a okurku. Ti ostatní dostanou jako přílohu bramborový salát,“ řekla Jaroslava Mejzrová, vedoucí příslušného odboru.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.