/FOTO, VIDEO/ Lázně Poděbrady se odmítly vzdát Kongresového centra s restaurací Swiss na lázeňské kolonádě. Výměnou jim před prázdninami vedení města nabídlo Hlinkovy domy stojící vedle radnice na náměstí. „Jednání byla ukončena, k dohodě nedošlo,“ potvrdil Deníku místostarosta Ladislav Langr.

V současné době jsou na pořadu dne jednání s majitelem obchodního domu Růžový slon a možnost vybudovat kulturní sál v horních patrech budovy. | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Město se ale záměru vybudovat kulturní sál do konce volebního období nevzdává. V současné době jsou na pořadu dne jednání s majitelem obchodního domu Růžový slon a možnost vybudovat kulturní sál v horních patrech budovy. Do jisté míry se tak opakuje situace z roku 2017, kdy stejný záměr ztroskotal na nejednotnosti koalice tehdy vedené starostou Langrem. Ten si však po šesti letech slibuje lepší konec. S městským architektem Milanem Košařem už si byli prostory v Růžovém slonu prohlédnout. „Po určitých stavebních úpravách by se kapacita nového sálu mohla dostat k počtu 700 míst,“ konstatoval místostarosta.

Dvě patra za parkoviště?

Zatím není jasné, jak bude bude případná dohoda s majitelem obchodního domu vypadat. Podle místostarosty je ale vše na dobré cestě. „Majitel se staví k nabídce vstřícně. V tuto chvíli existuje několik variant, jak by případný obchod mohl vypadat,“ řekl Langr. On osobně se přiklání k možnosti výměny 3. a 4. patra Růžového slona za pozemky, na kterých stojí parkoviště u obchodního domu.

Podle jeho názoru by to byla výhodná směna, protože obyvatelé Poděbrad tím o nic nepřijdou a město naopak získá prostory pro kulturní sál. „Město by přišlo o stavební pozemek, na kterém stejně nikdy nic nepostaví. Případná výměna by byla podmíněna tím, že parkoviště by i po převodu na soukromého majitele zůstalo přístupné veřejnosti jako dosud. Pro místní by se nic nezměnilo,“ zdůraznil místostarosta.

Zároveň konstatoval, že to je zatím pouze jeho stanovisko, v koalici zatím o této ani jiné variantě nehlasovali. V úvahu by kromě této výměny připadal nákup zmíněného třetího a čtvrtého patra Růžového slona financovaný klasicky. Na ten by ovšem město muselo někde získat peníze. Rozpočet s takovou položkou nepočítá. Pak by přišla znovu na stůl varianta prodeje Hlinkových domů a prostory pro kulturní sál by se zaplatily z utržených peněz. Podle Langra je vybudování kulturního sálu v Poděbradech prioritou stále ještě relativně nové koalice a chce ji splnit do konce volebního období, tedy do roku 2026.