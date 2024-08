Budova se promění k nepoznání. Mimo jiné bude dostavěna jak směrem k Husově ulici, tak směrem na Valy, odkud bude impozantní vchod do nového kulturního centra.

Na současném parkovišti vyroste budova s parkovacím domem, kancelářemi a byty. S Růžovým slonem bude propojena zastřešenou pasáží.

V současné době jsou na pořadu dne jednání s majitelem obchodního domu Růžový slon a možnost vybudovat kulturní sál v horních patrech budovy. | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Prezentaci, jak by Růžový slon mohl po zásadní přestavbě vypadat a jak se promění celé místo po dostavbě parkovacího domu, předvedl už na jarním veřejném zasedání v divadle Na Kovárně architekt Ondřej Zumr. Ten navázal na studii z roku 2017, kdy se o možnosti stavby kulturního sálu v Růžovém slonu mluvilo poprvé. Tehdy však bez konečného úspěchu. „Pokoušíme se v rámci studie napravit i fakt, že Růžový slon je oproti okolní zástavbě vysoký a pohledově jej dostavby snižují,“ řekl Zumr.



Podle architekta je nápad na využití dvou záměrů v této budově - obchodního a kulturního – jedinečnou možností, jak napravit původní řešení Růžového slona a přilehlého parkoviště postaveného v 80. letech minulého století.

Podle předvedených vizualizací, které nabízí i Deník v galerii u článku, je velkoryse řešen nový vstup do budoucí části kulturního centra ze strany z ulice Na Valech.

Dohoda s majitelem Slona

Smlouva o spolupráci byla nakonec schválena a vyplývá z ní několik zásadních věcí. Město přenechá majiteli obchodního domu dvě třetiny pozemků, na nichž stojí současné parkoviště. Majitel se zavazuje, že na něm v řádu pěti let postaví parkovací dům s kancelářemi a byty. Ten bude podle návrhu propojen s dostavěným Růžovým slonem, a vznikne tak zajímavý komplex určený jak pro nákupy, tak pro kulturní akce. Pokud by k výstavbě parkovacího domu ve smluvně stanoveném termínu nedošlo, má město nárok získat pozemky zpátky. Ty mají podle odhadů hodnotu 19,5 milionu korun.

Naproti tomu se město stane jediným vlastníkem části budovy Růžového slona, v níž se bude nacházet kulturní sál, restaurace, menší sály a další prostory. Ty mají odhadní cenu celkem 31,5 milionu korun. Město také ponese část nákladů spojených s opravami a údržbou budovy, jako například opravu střechy. A samozřejmě zaplatí vybudování samotného sálu, což je investice kolem 200 milionů korun.

U financování je ve hře několik variant. Peníze na projekt chce město získat jednak z rezerv v hospodaření ve výši 100 milionů, dalšími možnostmi jsou nabídka zchátralých Hlinkových domů na náměstí k odkupu soukromému investorovi a prodání pěti procent akcií společnosti Lázně Poděbrady, jejichž současné držení není podle zástupců radnice ekonomicky přínosné.

Stavba kulturního sálu v Růžovém slonu se tak v příštích letech stane realitou. „Pro nás je to stále to nejlepší a nejlevnější řešení ze všech nabízených variant. A nechceme tu za deset let znovu sedět a říkat, že nemáme kulturní sál. I když si uvědomujeme, že s tímto projektem jdeme do částečného rizika,“ uzavřel místostarosta Langr.