V Růžovém slonu se zájemci dostali do míst, kde má vzniknout kulturní sál, restaurace, bary a další zázemí určené k volnočasovým akcím. Tyto prostory nebyly od 80. let, kdy byl dům postaven, nikdy dodělány ani nijak využívány. Jejich neutěšený stav proto příliš nepřekvapil. Přítomní se dostali také na terasu s výhledem na parkoviště, náměstí a zámek. I s jejími úpravami a využitím počítá budoucí projekt kulturního centra.

Zdroj: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Vnitřek Hlinkových domů byl původně jednou z variant, kde mohl nový kulturní sál vzniknout. Podle místostarosty Ladislava Langra se ale prostory ukázaly k danému účelu jako nevhodné. „Je to vlastně taková nudle a sál by byl podlouhlý, což by asi při některých představeních mohl být pro diváky na zadních sedadlech problém,“ vysvětlil Langr.

Kočka, pivo i sněženky. Krásnou bankovku s Hrabalem si zájemci koupí v jeho vile

Prohlídka ukázala, jak moc jsou prostory uvnitř zdevastované, špinavé a nevyužitelné. „Je to jako místo pro bezdomovce,“ hodnotila současný stav jedna z procházejících návštěvnic.

Hlinkovy domy chce město nabídnout k odkupu soukromému investorovi. Utržené peníze za prodej by se pak mohly stát součástí nákladů na stavbu nového kulturního centra v Růžovém slonu.

Řidič, který poboural sloupky na náměstí, pil před jízdou. Prokázal to znalec

Jak to na obou místech vypadá, nabízíme na snímcích a videích v přiložené galerii.