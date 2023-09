Langr navrhuje, že Lázně získají Hlinkovy domy vedle radnice a město za to získá celý dům Kongresového centra s restaurací Swiss. Právě v těchto prostorách by město chtělo pomocí vnitřních úprav vybudovat velký kulturní sál.

Opatrná jednání

O vyjednávání se zástupci Lázní mluvil místostarosta Langr už před několika týdny. Tehdy však ještě nechtěl prozradit, kterých budov by se mohla výměna mezi městem a Lázněmi týkat a kde by mohl nový kulturní sál vzniknout. Konkrétnější byl na tiskové konferenci minulý pátek, kdy reagoval na přímý dotaz Deníku. „Jednáme s lázněmi o směně Hlinkových domů za budovu na kolonádě. V ní by propojením několika prostor vznikl velký sál pro 800 osob, který by byl k dispozici městu pro jeho kulturní akce,“ řekl Langr. Návrh padl na jednání se zástupci Lázní už před prázdninami.

Nad Poděbrady se vznášel balón. Zájemci se mohli podívat na město z výšky

„Bylo dost na času na to, aby návrh v klidu zvážili. Jednání jsou vedena opatrně a korektně,“ doplnil místostarosta. Podle jeho slov by zástupci Lázní mohli vzít v potaz fakt, že provoz Kongresového centra je pro ně neziskový. „On by pochopitelně nebyl ziskový ani pro město. Ale my jsme trochu v jiné situaci a kulturní sál pro Poděbrady potřebujeme,“ konstatoval Langr. Podle Petra Valenty, generálního ředitele společnosti Lázně Poděbrady se možnost směny stále řeší. „Jednání stále probíhají a dokud nebudou ukončena, nebudu se k tomu nijak vyjadřovat,“ řekl Deníku Valenta. Odmítl i spekulovat o časovém horizontu, kdy by celá záležitost mohla být vyřešena.

Minulé nezdary

O potřebě kulturního sálu pro město se mluví už prakticky 20 let. V minulosti vedení města cílilo na sál v horním patře Záložny na náměstí. Tu však vlastní vietnamský podnikatel. Ten před časem nabídl budovu městu ke koupi za 30 milionů korun. Radnice nabídku odmítla s tím, že budova v současném stavu takovou hodnotu nemá. Další variantou bylo vybudování sálu v Hlinkových domech sousedících na náměstí s radnicí. I z tohoto projektu ale sešlo.

Poděbradským by mělo ulevit nové parkoviště. Vyroste pod železničním nadjezdem

Poslední vážnější jednání o možnosti vybudovat kulturní sál se uskutečnila v roce 2017, kdy byl starostou Ladislav Langr. Tehdy jednání vypadala nadějně a vše spělo k tomu, aby se radnice domluvila s novým majitelem Růžového slona. S cílem vybudovat kulturní sál ve 3. a 4. patře souhlasil i nový majitel. Jenže tři možné varianty, jak proměnit slova v činy, zastupitelé neschválili. Jednání tak uvízla na mrtvém bodě. Tehdejší starosta Ladislav Langr předložil zastupitelům tři možná řešení.

Pět nových hřišť. V Poděbradech slavnostně otevřeli nová sportoviště na Ostende

Po dohodě s majitelem budovy by město mohlo buď její 3. a 4. patro odkoupit za 10 milionů korun. Nebo zmíněná patra získat výměnou za to, že majiteli přenechá pozemky, na kterých je v současné době parkoviště před budovou. Třetí návrh pak hovořil o uzavření smlouvy o pronájmu. „Tak, aby město v současné době nemuselo nic zaplatit, protože peníze potřebuje na další už rozpracované investiční akce,“ vysvětlil Langr. V následné dlouhé diskuzi pak zastupitelé většinou návrhy odmítali. Poukazovali na to, proč jsou jednotlivé návrhy pro město nevýhodné. Dokonce několikrát zaznělo, že by výhodnější variantou bylo postavit nový objekt na „zelené louce“.

Léta tančili a snili. Na podzim chtějí Zubákovi otevřít v Poděbradech Tango Café

I přes apely starosty, že vytvoření kulturního sálu mají v programu všechny strany zúčastněné v zastupitelstvu, a přesto, že sám hlasoval pro všechny navržené varianty, dohodu se najít nepodařilo. Schválen nebyl ani jeden návrh. Po skončení hlasování vyhlásil starosta přestávku a ruchové mikrofony zachytily pro ty, kteří jednání sledovali on line, jeho rozhořčenou reakci. „V tomto složení zastupitelstva nebude nikdy žádný kulturní sál.“