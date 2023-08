Pozice ředitele Nymburského kulturního centra (NKC) je tradičně ostře sledovaná. Rada města rozhodla, že příští rok a půl tuto městskou organizaci povede herec Lukáš Toman Paclt. Radní vybírali z pěti kandidátů. V rámci hlasování byl pouze jeden hlas proti.

Herec a nový ředitel NKC Lukáš Toman Paclt na jevišti Hálkova městského divadla. | Foto: Deník/Miroslav S. Jilemnický

Lukáš Toman Paclt tak nahradil Ladislava Langra, který se vrátil do poděbradské regionální politiky a v současné době je místostarostou sousedního města. Nový ředitel byl jmenován na dobu určitou, a to do 28. února 2025. To by se do této pozice mohla vrátit Iveta Friedelová, která v současnosti čerpá mateřskou dovolenou. Podle první reakce nově zvoleného šéfa NKC se po jeho nástupu nedají očekávat radikální změny. „Jsem si vědom, že moje pozice je dočasná a za rok a půl se toho příliš změnit nedá. Mám jednu vizi, o které si však chci nejprve promluvit s dalšími lidmi,“ řekl Deníku Toman Paclt.

Lepší plánování

Současnou podobu nymburské kultury chválí. „Koná se ve městě obrovské množství nejrůznějších akcí pro všechny skupiny. Šíře nabídky je obrovská, od hudby až třeba po diskusní pořady,“ vyzdvihl nový ředitel. Zároveň však ve velkém počtu akcí vidí drobný nedostatek. „Stává se, že v jeden den se konají téměř ve stejnou dobu dvě zajímavé akce. Někteří diváci pak rychle přebíhají z jedné na druhou. Myslím, že rozvrh jednotlivých akcí si zaslouží větší pozornost a lepší koordinaci,“ konstatoval muž, kterého si například vybaví rodiče s dětmi jako výrazného herce v oblíbených sobotních pohádkách v Hálkově divadle.

Podle místostarosty Zdeňka Vocáska, který jako člen Rady města také o novém řediteli hlasoval, se jednalo jednoznačně o nejkvalitnějšího kandidáta. „Komisi zaujal nejen dlouholetými zkušenostmi v kulturním i společenském životě, ale také vizí, kam chce celou organizaci a nymburskou kulturu posunout. Na základě všech výše uvedených důvodů výběrová komise navrhla Tomana Paclta jmenovat do funkce ředitele NKC a Rada města jeho jmenování schválila,“ uvedl Vocásek. Vyhlášení výběrového řízení na pozici ředitele/ředitelky Nymburského kulturního centra bylo schváleno Radou města 31. května a vlastní výběrové řízení se uskutečnilo 17. července.

Lukáš Toman PacltZdroj: se souhlasem ODS NymburkLukáš Toman Paclt se narodil v roce 1980, je ženatý a žije v Nymburce. Má řadu aktivit, z nichž tou nejvýraznější je herectví. Svoji první hlavní roli hrál už v roce 2006 v divadelní adaptaci hrabalovské klasiky Obsluhoval jsem anglického krále. Po jeho roku asistoval dokonce v trojroli tehdejší ministr kultury Martin Štěpánek. Od té doby už sehrál v divadle bezpočet rolí. V současné době jej lze vidět ve hře Strašidlo cantervillské, se kterým putuje celé léto po českých hradech a zámcích. Letos si zahrál i v opeře Národního divadla Komedianti v režii Ondřeje Havelky. Diváci televizních seriálů jej mohou zahlédnout i v jednom dílu Ordinace v Růžové zahradě 2, kde si zahrál roli krupiéra. Kromě herectví se věnuje také politice. Je regionálním manažerem ODS. V loňských komunálních volbách figuroval na pátém místě nymburské kandidátky ODS. Zastupitelem zvolen nebyl.