Jako první se začne stavět kruhový objezd u Hudebního klubu Mlejn, poté přijdou na řadu úpravy dočasného kruhového objezdu u policie. Už nyní je trasa z náměstí po Boleslavské třídě neprůjezdná kvůli opravám mostků přes Velké i Malé Valy.

Křižovatka Velkých Valů a Boleslavské třídy u Hudebního klubu Mlejn bude neprůjezdná už od čtvrtečního rána, kdy má začít frézování. Část objízdných tras zůstane stejná jako nyní. Řidiči, kteří se budou chtít dostat do centra nebo dojet na výjezdy na Sadskou nebo Kolín, musí zabočit na kruhovém objezdu u policejního ředitelství při příjezdu od železničního nadjezdu vpravo do Zbožské ulice. „Dále je objížďka vedena Purkyňovou a Tyršovou ulicí,“ uvedl mluvčí radnice.

Podobně jako na podzim se uzavřou Velké Valy. V tomto úseku povede objízdná trasa od křižovatky u bývalé Slavie směrem k nádraží Palackého třídou, dále ulicí V Kolonii zpět na Boleslavskou třídu a ke kruhovému objezdu u policie.

Takto má situace vydržet do 22. května, kdy by se podle stávajících plánů mohl začít stavět i druhý kruhový objezd u budovy policejního ředitelství. Tím se zneprůjezdní další část Boleslavské třídy a objízdné trasy budou rozsáhlejší.

Účel stavby? Plynulejší doprava

Stavba kruhových objezdů byla plánována už několik let, ovšem z různých důvodů byla neustále posouvána. Jde o projekt kraje, jelikož Boleslavská třída, na níž oba kruhové objezdy vyrostou, je krajskou komunikací. Zároveň je také tepnou Nymburka a součástí hlavního tahu mezi Mladou Boleslaví a Kolínem. Dopravní policisté, vedení města i samotní řidiči by měli po dostavbě obou kruháků projíždět městem plynuleji. To je hlavní účel jejich stavby.

Kruhový objezd u Hudebního klubu Mlejn bude mít tři větve, podobně jako stávající křižovatka. Během plánování stavby se objevil návrh, aby byl zprovozněn i čtvrtý směr, pokračování ulice Velké Valy podél nemocnice. Tento návrh však zatím neprošel, i když do budoucna zůstává i tato varianta zprůjezdnění otevřená. Tři větve bude mít také kruhový objezd u budovy policejního ředitelství. Oproti dosavadnímu kruháku bude větší, částečně zasáhne i do pozemků současného parku. Právě na výkupu těchto pozemků v jednu dobu vázl začátek stavby.