V Poděbradech postaví dva nové kruhové objezdy. Víme, na kterých křižovatkách

/FOTO, VIDEO/ Napojení z nového parkoviště pod nadjezdem na Alešovu a Studentskou ulici. Tedy křižovatka mezi hlavním nádražím a kruhovým objezdem u Kauflandu. To je frekventované místo, kde brzy vyroste nový kruhový objezd jako jediné možné řešení napojení nového parkoviště do běžného provozu. Druhý kruhový objezd má vyrůst jen o pár set metrů dál. V rámci zásadních oprav ulice Dr. Horákové, po níž místní volají řadu let, má vzniknout kruhový objezd na křížení ulic Dr. Horákové a Dr. Beneše.

Místo napojení budoucího parkoviště pod nadjezdem. | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický