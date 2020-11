Silnice mezi křižovatkami i samotný první objezd jsou dokončené. Nicméně silnice je stále zavřená. Podle našeho zdroje se čeká na to, až bude dokončen chodník mezi poliklinikou Agel a Domem barev. A také dopravní značení.

„Nejprve musí být dostavěn samotný chodník a připraveno svislé i vodorovné dopravní značení. Pak teprve zprovoznění podepíše zástupce dopravního inspektorátu a místní radnice a úsek může být zprovozněn. To může být příští týden, ale raději bych říkal, že určitě by to mělo být do konce listopadu,“ uvedl náš zdroj.

Zprovozněn bude na zimu celý úsek včetně zatím provizorního kruhového objezdu před budovou ředitelství policie. Tato křižovatka Boleslavské třídy a Zbožské ulice se znovu uzavře na jaře na pět měsíců, kdy bude dobudován druhý kruhový objezd. Ten měl být spolu s prvním hotový už letos v září, ale komplikace se zadávací dokumentací, jinde položenými sítěmi a kabely a také počasí způsobily, že teprve nyní bude zprůjezdněn první kruhový objezd u Hudebního klubu Mlejn.