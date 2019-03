Krátkodobě to bude znamenat pro město a jeho obyvatele velké dopravní komplikace hlavně během letních prázdnin, kdy by zřejmě měla proběhnout zásadní část stavebních prací. Bude také obtížné vymyslet všechny objízdné trasy. Na jejich stanovení se aktuálně také pracuje. Z dlouhodobého hlediska si vedení města i dopravní inženýři slibují od kruhových objezdů v tomto úseku plynulejší provoz i v dopravních špičkách.

Ačkoliv by měly být letos oba kruhové objezdy hotové, tedy ten před policejním ředitelstvím i před Hudebním klubem Mlejn, vznikat budou právě kvůli co nejmenším dopravním komplikacím a možnostem uzavírek postupně. „Zatím však nejsou stanovena přesná data uzavírek a zahájení stavebních prací. O tom budeme včas informovat,“ doplnil Černý.

Komplikace a odklady

O stavbě kruhových objezdů se mluví už nejméně pět let. Nikdo nepředpokládal, že současný provizorní kruhový objezd před policejním ředitelstvím bude fungovat tak dlouho v současné podobě.

Původní termín výstavby byl určen na léto 2016. Tehdy však situaci brzdilo několik faktorů. Jednak jednání o odkupu pozemku ze strany města. To potřebovalo vykoupit několik metrů v parku u polikliniky, kam bude kruhový objezd zasahovat. Výkup se zkomplikoval smrtí majitele a následným dědickým řízením. Radnici se podařilo jednání o převodu dotáhnout do konce v loňském roce. „Potřebné pozemky byly odkoupeny a všechnu potřebnou dokumentaci jsme předali na začátku března na krajský úřad. Jelikož se jedná o krajskou silnici, teď všechno záleží na něm,“ řekl loni v červnu tehdejší starosta Pavel Fojtík.

Jenže pak nastal problém se změnou majitele samotné silnice. „Komunikace číslo 38 se majetkově řeší převodem z ŘSD na Středočeský kraj,“ uvedla mluvčí krajského úřadu Nicol Lenertová. I to však bylo dotaženo do zdárného konce.

Podařilo se vyřešit i složitou situaci s přeložkami sítí na Boleslavské třídě a v neposlední řadě se také rozhodovalo, z jakých fondů vlastně bude akce placena.

Diskuzi vyvolal také návrh, aby kruhový objezd u hudebního klubu Mlejn měl čtyři větve. Tři směry jsou jasné. Ulice Velké Valy a oba směry Boleslavské třídy. Čtvrtý se tedy nabízel do zatím zaslepené ulice podél nemocnice, která je pokračováním Velkých Valů. Tehdejší místostarosta Jan Ritter by ve zprůjezdnění této ulice neviděl velký problém. „Osobně bych se tomu nebránil, jiní úředníci z radnice jsou však přesvědčeni, že to není dobré a něco takového odmítají. Takže čtvrtý výjezd z kruhového objezdu bude připraven na využití do budoucna,“ uvedl tehdy Ritter.