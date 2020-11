Už ani nelze spočítat, kolikrát byl odložen termín otevření kruhových objezdů u nemocnice. A dodržen nebyl ani ten poslední, který starosta Tomáš Mach vyhlásil jen před pár dny. Tedy konec října. V neděli 1. listopadu byl úsek uzavřen, chyběla vyasfaltovat část silnice u provizorního kruhového objezdu před policejním ředitelstvím a na místě byly kupy písku a zátarasy.

Stav na kruhových objezdech v neděli 1. listopadu. | Foto: Deník / Miroslav Jilemnický

Podle pátečních slov starosty by se však motoristé měli dočkat během tohoto týdne. „Dnes (v pátek – pozn. aut.) by měli na místě začít dělat finální živičné povrchy a já pevně věřím, že první týden v listopadu by mohly být kruhové objezdy hotové a průjezdné,“ řekl starosta.