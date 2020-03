Zatímco most přes Velké Valy bude uzavřen celý a řidiči budou muset tuto část Boleslavské třídy objíždět, mostek přes Malé Valy bude uzavřen jen v jednom pruhu. Ulice Malé Valy tak bude pro motoristy průjezdná. Nicméně ti, kdo se budou chtít dostat do centra města od železničního nadjezdu, musí zahnout na kruhovém objezdu u policejního ředitelství a dostat se do centra po objížďce vedené ulicemi Zbožská, Purkyňova a Tyršova.

Uzavírka má platit podle stávajících předpokladů do konce června.

Podle původního harmonogramu mělo v těchto dnech dojít k ostrému startu výstavby dvou kruhových objezdů u nemocnice. To se však vzhledem k několika faktorům odkládá minimálně o tři týdny, podle některých neoficiálních zpráv je možné i delší zdržení.

O odložení začátku druhé etapy výstavby kruhových objezdů na Boleslavské třídě informoval nymburský odbor správy městského majetku. Připomeňme, že nejprve po začátku stavby bude provoz omezen v jednom jízdním pruhu a auta by tak projížděla kyvadlově na semafor. Postupně by však došlo k celé uzavírce části Boleslavské třídy kolem nemocnice a to způsobí problémy drtivé většině řidičů. Připraveny jsou objízdné trasy a výrazná omezení pro nákladní dopravu, která by se v případě tranzitu do města vůbec neměla dostat.

Tyto problémy jsou odloženy oficiálně prozatím na tři týdny. „Z důvodu pandemie koronaviru mohou být termíny operativně měněny. Druhým důvodem odkladu je vyjádření plynárenských firem,“ uvedl Petr Černohous, mluvčí nymburské radnice. Plynaři údajně mají problém s překladem plynových přeložek u nemocnice. Projekt výstavby kruhových objezdů i oprav mostků zaštiťují Středočeský kraj ve spolupráci s nymburskou radnicí.

Komplikace na cestě ze Zvěřínka do Nymburka

Uzavírka čeká také na trase Nymburk – Sadská, a to už před Zvěřínkem, kde se začíná opravovat mostek přes Kopanický potok. Most je podle odborníků už řadu měsíců v havarijním stavu a jeho oprava je nezbytná. Silnice bude uzavřena od úterý 31. března až do 31. října. Objížďky se dotknou nejen běžné dopravy, ale také autobusových linek.

Osobní auta na výjezdu z Nymburka použijí až druhý kruhový objezd u čerpací stanice a do Zvěřínka se dostanou po silnici přes Hořátev. Nákladní doprava použije stejný kruhový objezd, ovšem až další výjezd na Poděbrady. Pojedou před Kovanice a Chvalovice, dále po části obchvatu až k poděbradskému Tescu, kde se napojí na hlavní tah na Prahu a po něm dojedou až do Sadské.