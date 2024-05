Nemocnice však nebyla jediná, kdo zjistil zásadní poškození střechy a zatékání do budovy. Stejný problém řeší policejní ředitelství, na jehož střeše se v pátek odpoledne pohybovali pracovníci, kteří střechu narychlo zakrývali plachtami. Zatéká i do budovy dosavadního bazénu, přičemž podle svědků měly přímo do samotného bazénu protékat střechou proudy vody. V pátek později odpoledne se přišlo na to, že stejný problém má i Obecní dům zvaný Kokos, a také Mateřská škola Sluníčko. Vedení města okamžitě nařídilo kontrolu střech všech svých budov, kterých by se problém mohl týkat.



Stovky děr ve střeše

Dvacet let stará střecha pavilonu H, který stojí hned po vjetí do areálu nemocnice po pravé straně, je z takového materiálu, který dopad několikacentimetrových krup výrazně poškodil. Kroupy vytvořily doslova pavouky prasklin, jaké známe třeba z naprasklých sklenic. Přičemž ve středu pavouků jsou díry. „Těch je tam třeba dvacet třicet na metru čtverečním. Střecha je kompletně zničená,“ řekl starosta dobrovolných hasičů a místostarosta města Zdeněk Vocásek, který na místě zasahoval se svojí jednotkou. Použít museli odsávač a vysoušeče. Voda se dostala do technického patra pod střechou. Podle informací Deníku se voda nedostala do operačních sálů a na jednotku intenzivní péče. Nikdo z pacientů nemusel být přemístěn a operace už tou dobou byly skončeny, takže nebyl narušen ani operační plán. „Promočené jsou také sádrokartony a chytlo to i část omítky. Jsme však rádi, že nedošlo na nejhorší a neovlivnilo to chod celé nemocnice,“ řekla jednatelka Nela Kvačková.

Na místě zasahovali také profesionální hasiči se žebříkem, kteří provizorně zakrývali střechu plachtami. Ta si však vyžádá urychlenou opravu, která nebude levná. „Od rána situaci řešíme s pojišťovnou, půjde o jednotky milionů korun. Opravu střechy se budeme snažit provést co nejdříve, v tomto stavu nemůže dlouho zůstat,“ ví jednatelka nemocnice.



Bazén a policie

Páteční déšť však odhalil stejný problém i na dalších budovách. Ve stejnou dobu, kdy se pohybovali hasiči na nemocniční střeše, zakrývali pracovníci plachtou také střechu policejního ředitelství, které stojí vzdušnou čarou jen několik desítek metrů od nemocnice. A mezi nimi stojí starý bazén, do nějž údajně zatékalo velmi intenzivně. „Následky nedělního krupobití bohužel odhaluje až páteční déšť. Týká se to budov, jejichž střechy jsou patnáct až dvacet let staré. Okamžitě začneme kontrolovat všechny budovy patřící městu, kterých by se problém poškozených střech mohl týkat,“ řekl Deníku Vocásek.