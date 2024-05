Jabloně a hrušně

Podle předsedy nymburských zahrádkářů Vlastimila Buriana však skutečné škody poznají zahrádkáři až v horizontu dvou týdnů. „Nejhorší byly poslední vteřiny toho krupobití, když začaly padat skutečně velké kroupy. Kolega bydlící na sídlišti mi hlásil, že sleduje, jak kroupy doslova češou listí ze stromů,“ řekl Burian.

Na svoji zahrádku se chystal až kolem poledne. Od kolegů zahrádkářů však zatím měl mírně pozitivní zprávy. „My máme zahrádky za hřbitovem a podle jednoho z kolegů to údajně zatím nevypadá tak beznadějně. Nějaké škody mohou být na salátech nebo rajčatech. U rajčat ale platí, že ta první patra příliš nestojí za to, a ta nižší by tolik být poškozena neměla,“ myslí si šéf nymburských zahrádkářů.

Zásadní bude podle něj sledovat, jaký vliv to bude mít na úrodu ovoce. „Musíme být trpěliví, hned potom se to nepozná. To se ukáže tak asi za 14 dnů. Třešně, švestky a meruňky u nás téměř kompletně zlikvidoval mráz. Tam už neměly kroupy co zkazit. Teď jde o to, jak to bude vypadat s úrodou jabloní a hrušní. Ideální by bylo, kdyby potlučené plody ze stromů spadaly a zůstaly na nich ty nepoškozené. Ale to je spíše zbožné přání,“ konstatoval Burian.

V pondělí dopoledne jsme se byli podívat na několika zahrádkářských koloniích v okrajových částech Nymburka. Podle majitelů zahrad procházel nejsilnější pás krupobití přes centrum města a Zálabí. Škody tak mají spíš drobní pěstitelé na zahrádkách u domů, než zahrádkáři v koloniích. To potvrdil i Miroslav Dědek, kterého jsme zastihli na kontrole své zahrádky v šesté osadě za hřbitovem. „Měli jsme štěstí. Já bydlím na Zálabí a tam to očesalo celé stromy. Tady na zahrádce se to ničeho nedotklo. Nemám ani dírku na bramborách,“ pochvaloval si zahradník.

Podobně spokojený byl také jeho kolega z osady číslo 9, která se nachází u Labe na Komárně nedaleko výjezdu z města na Zvěřínek. „Co pomrzlo, to se už zachránit nedá. Ale včerejšek tady ničemu neuškodil. Nešlo to tudy,“ uvedl zahrádkář.



Regionální jev

Podle meteorologů bylo Nymbursko prakticky jediným středočeským regionem, který krupobití zasáhlo. Díky snímkům čtenářů víme, že kromě Nymburka padaly kroupy také v například v Poděbradech nebo Opočnici.

Pamětníci tvrdí, že nic podobného nepamatují už desítky let. Přesto je s podivem, že kroupy o velikosti až 4 centimetrů nezpůsobily větší škody například na zaparkovaných autech. Ani hasiči podle svých večerních vyjádření nemuseli kvůli kroupám nikam vyjíždět k zásahu.