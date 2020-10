Firma stavící novou lávku však provádí i terénní úpravy pod Hrabalovým posezením U tří koček. Podle informací z radnice má na místě vzniknout malá písečná plovárna. Firma Hochtief cz, která vyhrála výběrové řízení na dodavatele stavby lávky, provádí změny hned od prvního dne. Viditelné jsou jak z kamenného mostu, tak z obou protilehlých břehů.

Omezení u stavby

Vedení města upozorňuje na některá omezení spojená s aktuální fází výstavby. „Na zálabské straně je pro vozidla uzavřena část ulice Na Bělidlech, konkrétně u restaurace Žofín. Jedná se v podstatě o prostor paty bývalé lávky, kde nyní probíhají práce na lávce nové,“ uvedl mluvčí radnice Petr Černohous.

Na opačné straně řeky stavba zabrala část parkoviště pod Eliškou.

Velkou diskusi mezi místními vyvolávají stavební úpravy na zálabské straně, ovšem o několik desítek metrů dál, než se začíná stavět samotná lávka. Zásadní proměnou prochází nábřeží pod Hrabalovým posezením U tří koček vedle labského břehu pod pivovarem. Proč je zemina nahrnuta do prostoru řeky? Buduje se tam jedno z nových přístavišť, která se v Nymburce mají již brzy také začít stavět?

Malá plovárna

Pravda je někde jinde. Město plánuje vrátit místním možnost koupání v Labi. Někdejší prvorepubliková plovárna je obsazena poříční policií a není reálné, aby v nejbližších letech z místa odešla a plovárna se mohla vrátit na své původní místo. Zatím nedopadla ani jednání o kultivaci břehu u Vesláku.

Proto chce zatím vedení města využít právě lokalitu pod Hrabalovým posezením k vybudování malé labské plovárny. „Nechystá se pouze úprava břehu, ale koupací molo s malou písečnou pláží. Vše bylo v plánu již letos, ale v současné době je v místě pod Hrabalovým posezením zázemí pro stavbu lávky. Po dokončení stavby firma Hochtief uvede terén do pořádku a dohoda zní, že úpravu břehu pro koupání provede v této fázi, kdy je na místě potřebná technika. Od Povodí Labe již máme předběžný souhlas,“ uvedl mluvčí radnice. Z toho vyplývá, že příští léto v době finálních prací na dostavbě lávky ještě zřejmě místní nebudou moci tuto písečnou pláž využívat, ale od roku 2022 je už tato možnost pravděpodobná.

O možnosti vybudování místa pro koupání v Labi jednalo už předchozí vedení města. Podle tehdejšího místostarosty Jana Rittera tenkrát další úvahy o možnostech koupání v Labi směřovaly spíše k budoucímu rozvoji areálu Veslák a přilehlého nábřeží. „Nebo ideálně k návratu plovárny tam, kde nyní místo zabírá poříční policie. Možná by po dokončení stavby lávky byla opravdu dobrá příležitost to na tomto místě vyzkoušet, pokud by s tím současní zástupci Státní plavební správy souhlasili,“ uvedl bývalý místostarosta a architekt.

Lávka příští podzim

Ačkoliv stavební práce na lávce viditelně nabraly tempo, firma má na její kompletní zhotovení přibližně rok. První chodci a cyklisté by se po ní měli projít a projet zřejmě příští rok v září. Hlavním účelem je umožnění bezpečné mimoúrovňové pěší a cyklistické dopravy mezi centrem města a Zálabím.

Nová lávka o délce 228 metrů bude umístěna v ose bývalé lávky, která byla stržena 3. srpna 2018. Spojovat bude levý a pravý břeh Labe, městskou část Zálabí s centrem města. Autorem vítězného návrhu je společnost SHP Stráský, Hustý a partneři. Projektant Jiří Stráský je autorem i předchozí stržené lávky. Ta nová bude široká čtyři metry. V akutních případech po ní budou moci projet záchranáři, hasiči či policisté. Její konstrukce bude snadnější na kontrolu a je koncipována s důrazem na minimalizaci případné koroze.