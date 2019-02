Lysá nad Labem - Železniční nadjezd v Lysé nad Labem byl zdemolován už před řadou měsíců, nicméně křižovatka ulic na litolské straně byla stále průjezdná. Dalo se jí zamířit například k firmě Kovona, nebo do zmíněné čtvrti Litol. To je ale od tohoto týdne nemožné. Začaly stavební úpravy klíčové křižovatky.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK

Provoz je v místě přerušen od pondělí 7. ledna. „Z důvodu provádění stavebních prací bude v období od 7. ledna do 31. května dočasně uzavřená křižovatka ulic Mírová – Družstevní – Na Zemské stezce,“ informují stránky města.

Části místních se však nelíbí dopravní značení, které podle nich málo varuje před novou uzavírkou. „Doufám, že to bude označeno na obchvatu. Nejlépe před odbočkou na Litol do Mírové a ne až hlavní křižovatka do Družstevní,“ píše na sociální síti Petr Mareš, který se kvůli uzavírce musel vracet.

Zástupkyně radnice však argumentuje, že značení schválil nymburský dopravní inspektorát a město jej nemůže měnit.