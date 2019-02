Křinec - Jen část ulice Ke školce se dala kolem jedenácté dopolední projít suchou nohou. Právě v té části se odehrával zajímavý příběh, který měl v podtextu co jiného, než stále stoupající hladinu vody v obci.

Ovšem pozor! Hlavní roli si pro sebe tentokrát nezabrala matka příroda, nýbrž krásný hřebec Čertík.

Jeho majitel Václav Senohrábek měl od rána perný den. Nakonec, kdo z Křince v pondělí ne. Ale pokud jde o životy lidí či jejich nejbližších miláčků, je situace vždy o něco mimořádnější.

Na kraji ulice stál silný osobní vůz, za nímž byl připojen přívěs používaný výhradně pro koně. Byl určen právě pro Čertíka, který zůstal jako poslední ve stáji pana Senohrábka. „Měli jsme tu ještě klisničku s hříbětem. Ty už jsou naštěstí v bezpečí," poznamenal majitel koně, který se jen velmi neochotně vydal z domácí stáje na cestu k silnici. Ve stáji i na dvorku už mu sahala voda nad kopýtka a ten nejhorší příděl vody ještě mohl do obce dorazit.

Před nástupní plochou do přívěsu se kůň zabejčil, jak to snad dovede opravdu jen kůň, nebo možná ještě osel. Čertík cítil, že na něj kují nějakou zradu a odmítl byť jen jednou nohou vylézt na šikmou plochu k přívěsu. „Dejte mu tam mrkev do kbelíku, před něj," radili další rodinní příslušníci, kteří nucený transport sledovali z bezprostřední blízkosti.

Zvíře se však v neblahé předtuše začalo otřásat, bylo více než evidentní, že je vystresované. A přinutit v takovém stavu jakékoliv zvíře, Čertíka nevyjímaje, k převozu, je dílo buď velmi zkušeného chovatele, nebo čiré náhody. Jak se za chvíli ukázalo, v našem případě se jednalo o první variantu.

Pravda, Čertík ochutnal nabízené mrkve z kbelíku, a to dokonce několikrát, vylézt o kus výš však stále tvrdošíjně odmítal. „Má nějaké zranění na pravé přední noze. Má tam nějakou ránu," všimla si další z přihlížejících. Zatím koník udělal kolečko na suché části silnice a přihlížejícím několikrát ukázal, jak je velký, když se postaví na obě zadní. Nezabírala ani široká páska, která měla zvířeti zabránit v návratu na milovaný dvorek, ani hadr házený mu přes hlavu.

Malé rodeo tak pokračovalo. Mezitím zadní částí zatopené ulice projíždělo hasičské auto se zapnutými majáky, od nějž stříkaly gejzíry vody.

Až když avie zmizela z dohledu, Čertík se zdánlivě uklidnil. Znovu zabořil svou dlouhou hlavu do kýble se zeleninou, pak jakoby se usmál a za mírného potlačení vyběhl do přívěsu. „No, bylo na čase," ulevil si další z přihlížejících.

A kam že to vlastně Čertík zamířil? Za pár minut se znovu setkal s klisničkou a hříbátkem v nedalekém Hrubém Jeseníku. „Je to v rodině, nejede k nikomu cizímu," ujišťovali další kolemstojící.

Bílý koník s hnědými skvrnami se dostal do bezpečí včas. O několik hodin později jej museli následovat i obyvatelé Křince při evakuaci. Hladina Mrliny stále povážlivě stoupala…