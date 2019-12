KRÁTCE: Vánoční svařák bude denně na náměstí až do svátků

Tři místní prodejci se během celého adventu vystřídají ve stánku na nymburském náměstí Přemyslovců a až do neděle 22. prosince budou každý den nabízet svařené víno nebo svařený punč. Do neděle 8. prosince bude stánek otevřen vždy od 12 do 18 hodin, další dva týdny pak od 14 do 18 hodin.

Ilustrační snímek. | Foto: Vlasta Luťanská