Nymbursko - Přečtěte si krátké zprávy z regionu.

Na oslavě zapálí oheň

Poděbrady - Zdejší Ekocentrum Huslík připomene svátek Hromnic Den keltské bohyně Brigity a staroslovanského boha Peruna. Oslava proběhne v souladu se starými a dávno zapomenutými zvyky v pátek 2. února od 17 hodin v prostorách ekocentra. „Muži připraví dřevo na oheň, ženy nachystají oltář a prostřou stůl na společnou hostinu. Oheň zapálíme společně, poděkujeme přírodě a přírodním silám, které nás provází zimním obdobím, požehnáme svíčky hromničky. S sebou si můžete přinést nejrůznější amulety a rituální předměty. Jídlo na hostinu podle své chuti pro sebe i ostatní. Vhodné oblečení na ven, čelovku a případně přezůvky do vnitřních prostor,“ vysvětlila organizátorka oslavy Marta Bryndová.

Čtení je téma soutěže

Nymburk - Městská knihovna vyhlašuje výtvarnou, fotografickou a literární soutěž s cílem zachytit jakoukoli osobu nebo osoby na jakémkoli místě, jak čtou. Tématem literární práce může být vše, co souvisí se čtením. Proč lidi čtení baví, kde všude rádi čtou, kdy nejradši čtou a podobně. Díla mohou čtenáři nosit osobně do knihovny, nebo posílat mailem. Uzávěrka je na konci února.

Maškary projdou Opolánky

Opolánky - Sbor dobrovolných hasičů v Opolánkách pořádá Masopustní průvod obcí. Tradiční a oblíbená lidová slavnost se koná v sobotu 3. února. Sraz všech masopustních maškar je v poledne před místním hostincem. Společně s kapelou se pak vydají na obchůzku obce. „Pro všechny příchozí je na závěr připraveno překvapení,“ vzkazují pořadatelé.

Zahrádkáři chystají ples

Křinec - V sobotu 10. února od 20 hodin se uskuteční už 48. tradiční Zahrádkářský ples, který pořádá křinecká pobočka Českého svazu zahrádkářů. V místní sokolovně zahraje jičínská skupina K Band. Pořadatelé, stejně jako každý rok, slibují bohatou tombolu.

V Lysé nepoteče voda kvůli opravě

Lysá nad Labem - Nejen v Nymburce se čas od času musí lidé obejít bez vody. Tentokrát čekají suché kohoutky na část obyvatel Lysé. V ulicích Jedličkově od křižovatky s ulicí Zahradní, Pivovarské od křižovatky s ulicí Zahradní, Šafaříkově, Smetanově, U Nadjezdu, v části ulice 9. května a U Dráhy nepoteče v úterý 6. února od 8 do 11 hodin pitná voda. Bude se tam opravovat vodovod.

Velenka bude mít vodovod

Velenka - Asi 20 kilometrů od Prahy leží obec, která ve 21. století stále nemá vodovod ani kanalizaci. Lidé používají vodu z vlastních studen, tu pitnou často kupují. Odpadní vody řeší čističky či septiky. Kvalita vody ve studních však není dobrá, bývá kontaminovaná dusičnany, často obsahuje také přespříliš bakterií a je extrémně tvrdá. Zastupitelům obce se podařilo získat dotace od EU a ministerstva zemědělství a nyní se začíná projektovat výstavba vodovodu a kanalizace. V únoru by mělo být vypsáno výběrové řízení. Pokud vše dobře dopadne, se stavbou by se mohlo začít v březnu roku 2019.

Děti budou mít jarní tábor

Nymburk - Rodiče školáků, kteří nemají na jarní prázdniny žádný plán, mohou využít nabídky Domu dětí a mládeže v Nymburce a přihlásit děti na příměstský tábor. Mládež tak bude mít o zábavu postaráno každý den. V plánu jsou výlety do Prahy či Jičína, výtvarné a hudební tvoření v Nymburce a také karneval v maskách. Příměstský tábor je vhodný pro děti od 6 do 15 let a přihlášku lze podat do 7. února.

Poradí s daňovým přiznáním

Lysá nad Labem - Pracovníci finančního úřadu budou jeden den na lyském městském úřadě vybírat daňová přiznání a zdarma radit lidem s jejich vyplňováním. Všichni daňoví poplatníci, kteří budou za rok 2017 podávat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob, mohou přijít ve středu 21. března od 8 do 18 hodina na městský úřad v Lysé. V provozu budou dvě pracoviště. Formuláře daňového přiznání je možné si vyzvednout již od ledna v podatelně městského úřadu v přízemí, nebo je lidé mohou vyplnit elektronicky.

Do Mochova pojede zas vlak

Čelákovice, Mochov - Podle jízdního řádu by se měla po více než deseti letech vrátit pravidelná osobní doprava na čtyřkilometrovou lokální trať Čelákovice Mochov. Vlaky by na této trase měly začít jezdit už od 3. dubna. V pracovní dny pojede šest párů pravidelných vlaků, které bude provozovat KŽC Doprava. Mochovští se tak dostanou z Prahy vlakem až domů.