Všechny důležité informace, které nestihnou vyslechnout v hlášení místního rozhlasu nebo si nepřečtou na vývěsce, jim přijdou do mobilu formou SMS zpráv, e-mailů nebo zpráv do aplikace. Zájemci se registrují na https:// mestolysa.mobilnirozhlas.cz.

Města roznáší dezinfekci zdarma

Nymbursko – Některé radnice roznáší dezinfekce do domácností zdarma. V Nymburce roznesli dobrovolníci lahvičky Anti-Covid s návodem do stovek domácností, kde žijí lidé starší 65 let. I opakovaně. Vedení města děkuje za roznášku také vojákům a dobrovolným hasičům. V Lysé darovali do každé domácnosti s trvale přihlášenými obyvateli jednu láhev Anti-Covid. Milovice jej darují do vlastních nádob u vchodu na radnici, dobrovolní hasiči rozváží osobám starším 65 let.