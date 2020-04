ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE

„Výdej proběhne ve čtvrtek 16. a pátek 17. dubna na výdejních místech, která se až na výjimky shodují s volebními okrsky. Aktuálně probíhá plnění lahviček a finalizace plánu distribuce,“ informoval web města s tím, že bude informace ještě upřesňovat.

Seniorům nad 65 let doručuje město dezinfekci domů. Kdo z nich ji ještě neobdržel, může se ozvat v pracovní dny od 8 do 16 hodin na tel.: 722 967 429 a dezinfekci mu doručí.

Městské autobusy reagují na podněty a zlepší dopravu

Zlepšení a zjednodušení pro cestující zavedla od 4. dubna Městská autobusová doprava. Reaguje tím na podněty a změny se týkají linek 433 a 434. Nově jsou všechny spoje po městě vedeny pod linkou 433, takže cestující potřebují pouze jeden jízdní řád. Autobusy mají lépe navazovat na vlaky od Prahy a Kolína, v případě zpoždění mají čekat pět až deset minut. „Zároveň dojde k požadovanému posílení linky 433 ve večerním období a nově bude zajištěn odvoz od nádraží i v 19 a ve 21 hodin,“ informuje Nymburk na svých webových stránkách.

Pítka k léčivým pramenům jsou do odvolání uzavřeny

Veřejná pítka po Poděbradech zůstanou do odvolání uzavřena. „Dle nařízení Ministerstva zdravotnictví v souvislosti s epidemiologickou situací COVID-19 jsou uzavřeny všechny přírodní léčivé zdroje České republiky, tedy i ty naše v Poděbradech, a to do odvolání. Děkujeme za pochopení,“ informuje město. Zároveň o týden posouvá rozmístění kontejnerů na objemný odpad. Stanoviště budou v Družstevní ulici vedle pneuservisu, na křižovatce ulic Chládkova a Šantlova a ve Velkém Zboží v Nymburské ulici před hasičskou zbrojnicí v pondělí 20. dubna.

Ne každý žák má počítač pro domácí výuku. Pomáhá MAP II

Všichni žáci nemají vlastní notebook, na kterém mohou doma pracovat. Jeden mívá dohromady více dětí v rodině a ani školy nezajistí vždy techniku pro všechny učitele. To zjistil průzkum nymburského týmu MAP II pro podporu vzdělávání a v nouzovém stavu hned nabídl pomoc. Hardware mohou nabídnout nejen firmy z okolí na shromaždišti na webové stránce www.vzdelavani-spolecne.cz. MAP nabídne i výukové programy, technickou podporu či dezinfekci.