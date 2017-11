KRÁTCE: Nízko letící vrtulníky? Firma provádí výcvik pilotů na postřik plodin

Nymbursko - Přinášíme vám krátké zprávy z regionu.

Radar bude měřit i v Nymburce



Nymbursko – Policisté zveřejnili výčet míst, kde se tento týden řidiči mohou setkat s policejními hlídkami a radary na měření rychlosti. V případě vyšší rychlosti se pak zřejmě seznámí s policisty i osobně. A kde tedy rozhodně sundat nohu z plynu? V Nymburce by měli policisté měřit v Topolové a Poděbradské ulici. Další radar číhá na Pražské ulici v Městci Králové a v sousedním Dlouhopolsku na hradeckém tahu. Poslední dvě místa by měla být na Pražské ulici v Sadské a na hlavním pražském tahu ve Starém Vestci.

Lidé se nemají bát vrtulníků



Milovice – Místní radnice varuje místní před hlukem a pohledem na nízko letící vrtulníky. „Byli jsme upozorněni firmou HELI CZECH, že v následujících dnech, maximálně však do konce listopadu, bude možné zahlédnout nízko letící vrtulníky této společnosti, které budou provádět výcvik pilotů na postřik plodin,“ uvedli zástupci milovické radnice. Údajně se jedná o novou technologii ošetřování zemský kultur s vyšší efektivitou a menší ekonomickou náročností. Celá akce je krátkodobá záležitost, která by měla skončit v uvedeném termínu. „Tímto společnost HELI CZECH připojuje omluvu za případná nedorozumění. Jakékoli dotazy nebo stížnosti budou předány příslušné firmě k vyřízení,“ doplňuje dokument radnice.

Tanečníky čekají změny



Nymburk – Základní taneční kurzy bude v roce 2018 nově pořádat Nymburské kulturní centrum. Sobotním lekcím nebudou chybět prodloužené ani závěrečný věneček. Navíc se mládež může těšit na možnost přihlášení do kurzů přes internet. „Chtěli jsme zjednodušit přihlašování do tanečních kurzů, a proto jsme zájemcům nově umožnili přihlášení za pomoci elektronického formuláře. Doufáme, že to bude jednodušší a dostupnější,“ informoval starosta města Pavel Fojtík. Kurzy budou probíhat ve dvou skupinách vždy v sobotu pod vedením Jiřího Šulce ve velkém sále Obecního domu.

Ve Svídnici odhalí desku



Svídnice – Odhalení pamětní desky absolventky místní školy sestry Marie Elišky Pretschnerové, rozené Anny z hájovny u Nových zámků připravil místní osadní výbor na sobotu 11. listopadu. Pretschnerová byla česká řeholnice, Česká provinciálka a generální představená Kongregace Školských sester sv. Františka. Její beatifikační proces byl zahájen biskupem Dukou 1. června 2001. Zájemci o tuto slavnostní chvíli se sejdou na prostranství před školou v 15 hodin.