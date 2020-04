KRÁTCE: Milovice ve středu rozdají desinfekci

Ve středu 15. dubna od 10 do 18 hodin mohou přijít občané Milovic k hlavnímu vstupu do radnice, kde budou opět rozlévat desinfekci do vlastních nádob.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Zdeněk Vaiz

Na jednu trvale hlášenou osobu připadá 250 mililitrů desinfekce, ale lidé mohou přicházet s jednou větší nádobou pro rodinu. Město také doporučuje aplikaci eRouška, díky níž hygienici snadněji, efektivněji a rychleji dohledají lidi, s nimiž přišli v poslední době nakažení do styku a u nichž je vysoké riziko nákazy. Aplikace vznikla v rámci iniciativy COVID19CZ pod záštitou Ministerstva zdravotnictví. Kultura žije se Šťastným Lukem a Kytarovou nocí Kytarové noci v kině Lysá nad Labem se s omezeními kvůli nákaze přesunuly pro diváky do on-line prostoru. Koncerty s podtitulem Proti trudomyslnosti, které připravuje místní hudebník a skladatel světového dosahu Lukáš Sommer s dalšími hudebníky, přenáší on-line kanál Snews. Diváci je najdou také na facebooku Lukáše Sommera stejně jako jeho rádio Šťastný Luke nebo on-line výuku na kytaru. Lyské kino zve v úterý 21. dubna od 18 hodin na live stream s kapelou Smrtislav, která v rámci koncertu odehraje svou celou desku Notorickej samotář.

Autor: Olga Vendlová