Přinášíme vám krátké zprávy z Nymburska.

Lékařka radí o hubnutí

Nymbursko - Každý čtvrtek po jedenácté hodině nabízí Český rozhlas Region Střední Čechy rady všem, kteří chtějí žít zdravě. V dnešním vydání pořadu Hubněte zdravě se doktorka Kateřina Cajthamlová spolu s moderátorem Patrikem Rozehnalem zaměří na to, jak se hubne nebo hublo slavným hubeným třeba Sophii Loren nebo princezně Dianě. Hubněte zdravě můžete poslouchat už dnes dopoledne na frekvenci 100,3 nebo 100,7 FM.

Výstava přiblíží erotiku

Lysá nad Labem - Muzeum Bedřicha Hrozného dnes v 18 hodin zahajuje výstavu aktů s názvem Akta erotika, kterou připravilo České centrum fotografie. Projekt představuje reprezentativní výběr z české a slovenské fotografie od neznámých, až po nejvýznamnější autory. Výstava je koncipována z několika úhlů pohledů, ukazuje proměny a vnímání tohoto fotografického žánru v průběhu času, od vzniku tohoto média, až po současnost v jednotlivých obdobích. Úvodního slova se na vernisáži výstavy ujme Roman Blaško.

Ateliér zahájil Velikonoce

Kersko - Lesní ateliér Kuba v Kersku zahájil velikonoční program, který stejně jako každý rok nabízí prodejní výstavu velikonočních dekorací, ale rovněž bohatý doprovodný program. Kdo přijede do výtvarného lesního království v sobotu 18. března, potká výtvarnici Kornélii Němečkovou, která bude celý den od 10 do 17 hodin návštěvníkům k dispozici s ukázkami a radami, jak na to. Zájemci si budou moci ozdobit netradiční kraslici. Stačí jim k tomu jen přinést vyfouknuté vajíčko a k vystřihování malé nůžky.

Ples čajovny ukáže dokonce thai box

Nymburk - Jeden z nejoriginálnějších bálů ve městě, Ples čajovny, se koná 11. března od 20 hodin v Dělnickém domě. Představí se tam mistryně Evropy ve street dance, dále světelný muž, holky u tyče a nebude chybět ukázka thajského boxu. K tanci zahraje skupina Fortuna 77.

Artík zve děti

Nymburk - Centrum pro všechny zve děti, s postižením i bez, na další z Artíkových dní, jehož program nabídne opět řadu aktivit a arteterapeutických činností. Artík svolává své příznivce z řad činorodých dětí na neděli 12. března do nymburského Centra pro všechny ve vile Tortuga, kde se budou bavit mezi desátou a sedmnáctou hodinou. Zájemci se musí přihlásit předem.

Králova zahrada

Lysá nad Labem - Přednáška z cyklu Univerzity volného času Zahrada, kterou zakládal Karel IV., se koná v úterý 14. března od 18 hodin v městské knihovně, Veronika Pincová tam návštěvníky seznámí s méně známými skutečnostmi souvisejícími s touto významnou historickou postavou.

Oleje patří do kontejneru

Kostelní Lhota - Obyvatelé obce velmi málo využívají kontejner na sběr použitých kuchyňských rostlinných olejů ve sběrném dvoře. Přitom oleje ze svých domácností do nich mohou vhazovat v uzavřených PET lahvích. „Tím, že kuchyňské oleje nebudete vlévat do odpadu, se vyhnete možnému ucpání odpadových trubek vašich domácností, nebudete snižovat účinnost obecní kanalizace a v neposlední řadě přispějete i k ochraně životního prostředí," upozornil starosta Tomáš Drobný. Připomněl také, že byl opět umístěn za školu kontejner na textil.

Jarní hraní zve do pohádky

Nymburk - Nymburské kulturní centrum pořádá v neděli 19. března od 14 do 17 hodin v Obec-ním domě odpoledne s dětmi nazvané Jarní hraní. Bude to odpoledne plné tvořivých dílen, zábavy a radosti s pohádkovými postavami.

Homeopat debatuje o léčbě

Milovice - Rodinné centrum Milovice pořádá zajímavou přednášku Homeopatie cesta ke zdraví. Homeopat Petr Havlín bude hovořit o principech a možnostech homeopatické léčby v dětském věku i v dospělosti. Akce se koná dnes od 10.15 hodin v sídle rodinného centra.

Dokument patří Mišíkovi

Nymburk - Kino Sokol uvede v neděli 12. března dokument Jitky Němcové o nestoru československé a české bigbeatové scény Vladimíru Mišíkovi s názvem Nechte zpívat Mišíka. Jeho filmový příběh je složen z mozaiky vzpomínání, písní, dobových i osobních archivů, z rozhovorů s kolegy, blízkými přáteli a rodinou. Střídání fiktivního prostoru na „Mišíkově planetce" s realitou na planetě Zemi vnáší do filmu rytmus, vtip, hravost a vřelou lidskost. Součástí Vladimírova osudu je i téma nepoznaného otce, amerického vojáka, po němž zbyly jen matčiny vzpomínky a dvě fotografie. Dokument kino Sokol promítá od 19 hodin.

Ženy slaví svátek zábavou

Městec Králové - Tradiční odpolední čaje v sále kulturního domu v Městci Králové budou tentokrát věnovány oslavě MDŽ. Příznivci této zábavy se sejdou v neděli 12. března ve 14 hodin.

