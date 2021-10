„V rámci dopoledního programu proběhne za účasti hejtmanky a radní pro životní prostředí a zemědělství Jany Skopalíkové (Piráti) též slavnostní křest knihy Půda a život civilizací,“ upozornila Žídková. Publikace autorského kolektivu pod vedením Václava Cílka a Jiřího Hladíka patří do cyklu knih, který s finanční podporou Středočeského kraje – poskytovanou nezávisle na tom, která koalice je zrovna na hejtmanství u moci – vydává nakladatelství Dokořán.

Hala A2 bude středočeskému dění patřit až do odpoledne. Připraveny jsou mimo jiné tradiční vyhlášení Zemědělských hospodářů Středočeského kraje roku 2021 a výsledků rybářské soutěže Středočeský šupináč – a ohlášen bude rovněž příští ročník soutěže Potravinářský výrobek Středočeského kraje roku. Opakovaně vystoupí poberounská kapela Třehusk, představí se rovněž tanečníci z baráčnického krojovaného souboru z Lysé nad Labem a Malá dechovka Kmochovka – Harmonie 1872 Kolín.

V Lysé začaly výstavy týkající se zemědělství. Potrvají až do neděle. | Foto: Deník/Miroslav S. Jilemnický

