Spolupráci s firmou Mage, která stavěla oba nymburské kruháky, u nemocnice a u bazénu, ukončil kraj, jako hlavní investor stavby, z kraje měsíce. Rozhodnutí padlo v pátek 9. července, kdy stávající firma nedokázala zaručit, že povrch na druhém objezdu bude hotový do konce srpna, což byl stávající, už posunutý termín pro dokončení.

První kruhový objezd byl navíc dokončen se stavebními vadami a s velkým zpožděním. „Nezbylo nic jiného než v zájmu nezbytného zprovoznění křižovatek ukončit se zhotovitelem smlouvu,“ uvedl středočeský radní pro oblast silniční dopravy Martin Kupka (ODS).

Krajská správa a údržba silnic oslovila v jednacím řízení bez uveřejnění celkem pět firem. Vítězem se stala společnost Sdružení ČNES-BES, OK Nymburk, která by měla stavbu dokončit za 21,8 milionů korun bez DPH.

Hotovo má být do konce října

Součástí smlouvy bude podle Kupky i závazný termín dokončení díla do konce října 2021.

Kromě dokončení druhého kruháku u bazénu bude muset nově vybraná firma opravit i první kruhovou křižovatku u nemocnice, která je již v provozu. Podle kraje byl první kruhák zhotoven nekvalitně a nebyl doposud převzat jako hotové dílo. Kromě jiného se drolí vnitřní prstenec. „Je to nekvalitně odvedená práce a součástí dohody o ukončení činnosti stávající zhotovitelské firmy je i fakt, že jim nebude proplaceno to, co bylo odvedeno nekvalitně,“ konstatoval 12. července na staveništi Martin Kupka.

Stavba kruhových křižovatek se kvůli komplikacím významně prodraží. Původně projekt počítal s náklady 30 milionů korun. „Ty se ale nakonec vyšplhají k 48 milionům korun,“ vyčíslil Kupka. Důvodem je situace na trhu stavebních materiálů a prací a rychle stoupající ceny některých stavebních surovin.

Starosta Nymburka Tomáš Mach nabídl zástupcům kraje četnější kontrolní dny. „Věřím, že nová firma práce zvládne tak, abychom nepřešli s pracemi do zimních měsíců. Jde jak o čas, tak o kvalitu,“ zdůraznil už dříve starosta.

Podle původních předpokladů měly být oba kruhové objezdy hotové loni v září.