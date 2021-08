Starosta Tomáš Mach instalaci sloupků hájí. „Netěší nás umisťovat zábrany kamkoli ve městě. Nekázeň řidičů ale překračovala veškeré meze a nepomáhaly ani opakované kontroly městské policie,“ napsal starosta. Podle jeho slov jde o dočasné řešení a mobiliář lze jednoduše demontovat.

Bývalý místostarosta a profesí architekt Jan Ritter to však vidí jinak. „Místo toho, aby bylo Kostelní náměstí citlivě rekonstruováno, bude nyní, ještě ke svému havarijnímu stavu, zhyzděno naprosto nevhodným osazením těchto sloupků. Problémy s nelegálním parkováním se mají řešit v první řadě kvalitním dopravním značením a dohledem nad jeho dodržováním,“ napsal Jan Ritter na sociální síti, kde jeho stanovisku vyjádřila podporu řada místních.

Někdejší místostarosta uvedl, že se pokusí zjistit odpovědi na několik otázek souvisejících s podle něj necitlivým zásahem do historické lokality. „Jaký je vlastně princip celé přípravy zásahu do podoby a fungování veřejného prostoru v takto exponovaném místě? Koho to napadlo, s kým to diskutoval a kdo o tom pak rozhodoval?“ vyjmenoval dotazy, na něž bude hledat odpovědi.