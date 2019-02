Kounice - Kounice otevřely přestavěnou školu a školku. Stálo to 15 milionů a obec vše platila z rozpočtu.

Rozrostla se kounická školka. | Foto: Deník/Jolana Boháčková

Skoro zázrak, dalo by se říci. Přístavba ke školce pro 28 dětí za necelých 3,5 milionu korun a přístava ke škole pro čtyři třídy za více než 11 milionů. Všechno zaplatily Kounice ze svého rozpočtu, bez dluhu i bez dotací. Navíc v rekordně rychlém čase.

„Uvažovali jsme o tom dlouho, vymyslela jsem to jednou v noci, když tady hořel dům a já nemohla usnout. Loni po prezidentských volbách. Tak jsem si to načrtla a vznikl plán. Zastupitelé ho podpořili a o pár měsíců později, v červnu, se začalo stavět," říká starostka Kounic Miroslava Sochorová, když na Den učitelů, 28. března, slavnostně otevírá obě přestavěná zařízení.

Zdejší mateřské škole zoufale chyběla místa, sotva uspokojila potřeby místních, natož dětí ze spádových obcí. „Místa je neustále nedostatek, už jsme se s dětmi nevešli. Jsme spádová vesnice, měly by k nám přijít i děti z Vykáně, Bříství a obce Černíky. To ale opravdu nešlo. Teď by snad mohly mít šanci i mimokounické děti," popisuje učitelka mateřské školy Zuzana Čepelová. Do školky se nyní vejde 82 dětí. To je o 28 více než před postavením přístavby.

„Měli jsme dvě oddělení školky a chtěli jsme je rozšířit na tři oddělení. Dětí máme opravdu dost, protože jsme zainvestovali, máme spoustu parcel, stěhují se k nám mladí lidé," vysvětluje starostka obce. Až dětí tolik nebude, prostor podle starostky jistě bez problémů najde využití.

Neuvěřitelné je, že celý projekt zaplatila obec z vlastního rozpočtu. „My tady tak dobře hospodaříme, nemáme dluhy, jsme finančně zdravá obec," říká starostka a místostarosta František Doktor její slova potvrzuje.

Rekordní je také čas, v jakém přístavbu realizovali. „V lednu jsem to vymyslela a koncem června, čekali jsme na prázdniny, jsme začali stavět," líčí Miroslava Sochorová. Už ve středu budou zápisy do mateřské školy a o 28 víc dětí než loni má šanci na místo.

Tím to však zdaleka nekončí. Stejně jako přibylo dětí do mateřských škol, narůstá i počet školáčků na prvním stupni. „Rozšířili jsme proto základní školu o čtyři třídy díky přístavbě ke stávající budově," popisuje starostka. Obec to vyšlo na více než 11 milionů korun a opět vše hradila z vlastního rozpočtu, bez zadlužení. „Zkusíme ještě požádat o dotaci z programu FROM, je totiž možnost od nového roku požádat o dotaci zpětně," dodává starostka.

Kromě přístavby školy v areálu vyrostly sportovní kabiny, které využijí fotbalisté, beachvolleyballisté či tenisté sportující na hřištích v těsné blízkosti školy.

„Před pár lety se povedlo z našeho rozpočtu postavit dům s pečovatelskou službou, který nám může každý závidět, sociální byty a požární zbrojnici," doplňuje František Doktor, který je, stejně jako starostka, hrdý na to, jak obec výborně hospodaří.

JOLANA BOHÁČKOVÁ