Pro nákup v prodejně s režimem 24/7 je nutná zásadní věc. V podstatě jedinou podmínkou pro noční nákup je mít v mobilním telefonu staženou aplikaci s názvem DoKapsy od ČSOB . Tu lze stáhnout i pomocí QR kódu přímo z cedule u dveří. Další kroky jsou otázkou vteřin. „Pak si stačí vybrat v aplikaci záložku Obchod 24/7, ze seznamu obchodů vybrat ten v Kostomlatech, kliknout na něj a aplikace vygeneruje a zobrazí QR kód. S ním přijde zákazník ke dveřím, pípne si kód na čtečce a vstupuje do krámu,“ popsal vstup do obchodu mimo běžnou pracovní dobu Lukáš Němčík, šéf rozvoje skupiny Coop.

Za dveřmi je druhá čtečka, na níž opět nakupující přiloží telefon s QR kódem, první dveře se zavřou a otevřou se ty druhé vedoucí už přímo k regálům se zbožím. Standardně pak nakupující použije košík a vybere si potřebné zboží. Vrátí se k automatické pokladně, kde opět přiloží stále stejný QR kód, kterým aktivuje pokladnu. Pak načte položky, zaplatí kartou, vezme si zboží a odchází.

Zdroj: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Samotný systém zabezpečení prodejny je jednoduchý, ale především účinný. Obchod je pod dozorem kamer, celý systém hlídá nymburská bezpečnostní agentura. Navíc ke vstupu je potřeba zmíněné stažení aplikace, k němuž se vyžaduje bankovní identita. „Prvním faktorem je to, že profesionální zloděj sem nepůjde krást ve chvíli, kdy u vstupu se musí registrovat jménem, navíc uvnitř je pod dohledem spousty kamer. Žádný profesionální zloděj tak hloupý není. A ti ,jednodušší' zloději zpravidla nemají bankovní identitu, tedy si nestáhnou aplikaci a dovnitř se ani nedostanou,“ vysvětlil Němčík.

Nutnost bankovní identity zajišťuje i to, že do prodejny se nedostanou mladší 18 let. Tím pádem nehrozí, že by si v noci do obchodu chodili mladiství pro alkohol.

Regionální potraviny

Prodejnu v Kostomlatech nad Labem provozuje Coop Jednota spotřební družstvo v Nymburce. Podle Vladimíra Procházky, předsedy nymburského družstva, z Kostomlat míří každý den řada lidí za prací do Nymburka či do Prahy. Díky prodejně s nonstop provozem si nyní budou moci tito zákazníci nakoupit pohodlně třeba po pracovní době nebo v odpoledních hodinách o víkendu, tedy v časech, kdy měla doposud prodejna zavřeno.

„Chceme díky automatizaci prodeje zajistit, aby si zákazníci mohli kdykoliv nakoupit čerstvé potraviny a už se nemuseli přitom podřizovat běžné otevírací době. Přestože naše prodejna v Kostomlatech patří mezi menší, nabízí navíc řadu produktů od místních dodavatelů, mezi které patří třeba nymburský pivovar nebo výrobce lahůdek, společnost Tržan z Čelákovic,“ vysvětlil Vladimír Procházka.

Zdroj: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Podle dosavadních zkušeností automatizovaný provoz generuje až 15 procent obratu prodejen a zákazníci si na jeho využívání zvykli velmi rychle. Nenaplnily se také částečné obavy z vyššího množství krádeží nebo případů vandalismu. Použitá technologie totiž zákazníky spolehlivě identifikuje a na rozdíl od běžného provozu je případný nepoctivý zákazník velmi jednoduše dohledatelný.

„Automatizovaný provoz už dávno nevnímáme jenom jako nějaký marketingový či technologický experiment. Důkazem je skutečnost, že nyní otevíráme takové prodejny prakticky každý měsíc a do konce roku by jich mělo být v provozu více než 120,“ doplnil Lukáš Němčík.