Kostomlaty nad Labem, Hradištko - Jednání o stavbě lávky pro chodce a cyklisty přes Labe, která by spojila dvě vesnice na protilehlých březích řeky, trvá už dva roky. Středočeský kraj kdysi přislíbil, že projekt zaplatí, když jej obce připraví. Nyní se vše řeší opět od začátku, protože lávka bude muset kvůli budoucí přestavbě zdymadla stát o něco výš proti proudu řeky. O přestavbě plavební komory se bohužel obce dozvěděly teprve nedávno.

Kostomlaty nad Labem, největší obec na okrese | Foto: Archiv obce Kostomlaty

“Lávka nakonec bude stát jinde, než jsme původně plánovali. Povodí Labe by totiž v budoucnu chtělo zvětšit zdymadlo a lávka by překážela,” vysvětluje starostka Kostomlat Romana Hradilová, která se už léta o stavbu zasazuje. Aktuálně projektant překresluje plán, kde by mělo přemostění stát.

Připravený projekt pak obec pošle na krajský úřad, který by se měl postarat o financování. “Jakmile budeme mít přesně zakresleno, kde bude lávka stát, obejdeme vlastníky pozemků, kterých se to bude týkat. Snad se neobjeví nikdo, kdo by záměru chtěl bránit,” říká starostka Hradilová trochu s povzdechem, že se projekt dostal zase úplně na začátek.

Jen samotná projektová dokumentace, kterou je nutné připravit, aby bylo možné zažádat o stavební povolení a případnou dotaci, bude stát podle Hradilové tři až čtyři miliony korun. To si ale tak malé obce jako Kostomlaty nebo Hradištko nemohou dovolit, takže potřebují, aby jim s financováním pomohl Středočeský kraj.

Podle mluvčí krajského úřadu Heleny Frintové bude kraj v této věci dále postupovat, až jakmile bude mít veškeré potřebné informace o umístění stavby a pozemcích, kterých se to dotkne. “Veřejnou zakázku na projektovou dokumentaci pro územní řízení o umístění lávky pro pěší a cyklisty přes Labe mezi Kostomlaty a Hradištkem Středočeský kraj dosud nevyhlásil z důvodu nedostatku informací o vlastnících pozemků potřebných pro stavbu lávky,” uvedla mluvčí úřadu. Ty se snad brzy podaří obcím shromáždit. Podporu stavbě přislíbila rada kraje už před časem na jednom ze svých zasedání.

Lávka bude mít velký význam nejen pro rozvoj turistiky a cykloturistiky, ale i pro místní obyvatele. Lidé z Hradištka se přes Labe dostanou pěšky nebo na kole například k vlakové stanici v Kostomlatech. Turisté, kteří přijedou například vlakem z Prahy do Kostomlat, si budou moci pěšky vyrazit do oblíbeného Hrabalova Kerska.

Kromě lávky se dlouhodobě mluví také o Labské cyklostezce, která by měla propojit Čelákovice a Nymburk. A právě zmíněná lávka, díky které se milovníci cyklistiky dostanou na druhou stranu řeky, bude zajímavou a důležitou součástí projektu.