Milovice -Město udělalo první krok ke zlepšení situace ve školství. Nová školka Kostička se má začít stavět už v březnu.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/ Milena Jínová

Dalších 112 nových míst pro školkové děti slibuje budova nové mateřské školy Kostička, jejíž zřízení schválili zastupitelé na svém posledním zasedání.

Nové školské zařízení se má začít stavět v březnu v Tyršově ulici. Rozpočet na stavbu je 20 milionů plus tři miliony na venkovní hřiště a vybavení školky. Město ovšem zatím nemá jistotu, zda získá dotaci na tuto akci. To by však neměl být podle místostarostky Marcely Říhové problém. „Pokud nebudeme úspěšní s dotací, máme možnost použít finanční přebytky z let minulých,“ vysvětlila.

Zastupitelé také chtěli vědět, proč musí mít zařízení svůj nový statut a nestačí školku pouze přiřadit k některé ze stávajících. Nemusela by se situace řešit složitou administrativou a možná by se ušetřily i nějaké peníze. I na to našla Marcela Říhová odpověď. „Stávající ředitelky nejsou schopné kvůli kapacitě školek spravovat ještě další prostor, kde budou čtyři třídy po 28 dětech.“

V Milovicích tedy během tohoto roku přibude ke stávajícím 478 místům v mateřských školkách ještě dalších 112. A nová školka je podle hygieniků schopna pojmout dokonce 120 dětí, takže osm míst bude ještě v případné rezervě, kdyby bylo nejhůř.