Obrovský úspěch, jaký se zatím žádné jiné české obci nepodařil. To má na svém kontě Kostelní Lhota, která tento týden získala prestižní ocenění Evropská cena obnovy vesnice 2024. V soutěži za sebou nechala dalších 20 obcí z celé Evropy, které předtím uspěly v národních soutěžích Vesnice roku. To se v historii evropských klání zatím žádné jiné české obci nepodařilo.

Starosta Tomáš Drobný neskrýval nadšení. „Že bychom nějaké ocenění možná mohli získat, v to jsme doufali. Ale určitě ne v to, že se staneme absolutními vítězi. To jsem opravdu nečekal a je to zásluha všech obyvatel,“ řekl Deníku v první reakci na historický úspěch vesnice ležící nedaleko Poděbrad i Nymburka.

Pod motem Chuť do budoucnosti vybírala mezinárodní porota vítěze z celkem 21 obcí napříč Evropou. Soutěž se koná každé dva roky a za Česko do ní postupují nositelé titulů Vesnice roku za předchozí dva ročníky. Kromě Kostelní Lhoty tak Česko zastupovala ještě Ostrožská Lhota z Uherskohradištska, která si odnesla bronzovou medaili. Moravská obec se stala Vesnicí roku v rámci Česka v roce 2023. Kostelní Lhota má tento titul za rok 2022.

Slavnostní předávání ocenění se uskuteční letos v září v obci Stadtschlaining v Rakousku, vítězi předchozího ročníku této mezinárodní soutěže. „Vyrazíme na vyhlášení z obce nejméně dvěma autobusy. Chceme to tam pořádně oslavit. O domácích oslavách jsem ještě neměl čas přemýšlet,“ konstatoval šťastný starosta Kostelní Lhoty.

Mezinárodní porota ocenila v Kostelní Lhotě především chystané projekty, které se týkají šetrného zacházení s přírodou, inovací a přemýšlení o možnosti netradičních a ekologických řešení. „Chystané projekty se týkají revitalizace krajiny po nedávných povodních, a také výrazném suchu. Jedním z projektů u bude i revitalizace Výrovky. Porota ocenila také projekt přístavby základní školy, či to, jak uvažujeme o stavbě nového sídla hasičů,“ řekl Drobný.

Komise to ve svém hodnocení jasně napsala. „Povodně v roce 2013 a následné sucho v letech 2015-2020 motivovaly obec a její občany k rozvoji udržitelným způsobem. Nové prostory, ať se jedná o budovy či veřejná prostranství, jsou vytvářeny především v již existujících zastavěných plochách a nestaví se tak tzv. na zelené louce. Tyto prostory pak splňují vysoké standardy v oblasti ekologie, obnovitelných zdrojů energie nebo retence vody,“ konstatovala hodnotící komise. Podle starosty měla na komisi pozitivní vliv také pětihodinová prezentace, kterou si obec připravila za pomoci architektů a dalších odborníků.

Budoucí projekty obce přesně odpovídaly letošnímu heslu Chuť do budoucnosti. „Přesně tohle motto se odráží v Kostelní Lhotě s přibližně 920 obyvateli. Komunita a spolkový život jsou jádrem obce, která se rozvíjí v souladu s moderními postupy v oblasti ekologie, ochrany přírodních zdrojů, vytváření hodnot, architektury, vzdělávání a sportu,“ konstatovala mezinárodní komise a obci z Nymburska přiřkla Evropskou cenu obnovy vesnice 2024.