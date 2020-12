„Z důvodu rychlého šíření nákazy Covid-19 v naší škole nejen mezi žáky, ale především mezi zaměstnanci, končí vyučování a celkový provoz školy včetně jídelny pro tento kalendářní rok dnešním dnem,“ informovala ředitelka školy Soňa Obická.

Ve škole se onemocnění šířilo už od minulého týdne. Hygienická stanice však plošnou karanténu nenařídila. Učitelé, kteří vyučovali v deváté třídě, kde se nákaza zprvu objevila, tak mohli dál pokračovat ve výuce v ostatních ročnících. Škola nakonec prostřednictvím své ředitelky v úterý odpoledne sama preventivně vyhlásila třídenní volno. „Omlouváme se za vzniklé komplikace, ale momentálně nemáme jiné vhodnější řešení,“ dodala Obická.

Reakce na aktuální šíření nemoci zaskočila některé rodiče. Tím, že nebyla hygieniky nařízena karanténa, nevztahuje se na ně ošetřovné. „Nemůžu teď oznámit šéfovi, že zítra nepřijdu do práce. Pohlídat dítě musí babička. Doufám, že to nechytí a pokud ano, tak to přežije,“ krčí rameny maminka prvňáka ze ZŠ Tyršova.