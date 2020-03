Ve středu odpoledne potvrdil starosta Milovic Lukáš Pilc první potvrzený případ koronaviru právě v Milovicích. Bez dalších podrobností byl informován příslušným hygienikem s tím, že se v danou chvíli jedná o jedinou milovickou osobu.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Lukáš Pilc informaci zveřejnil na stránkách města. „Vzhledem k rozšíření nemoci ve Středočeském kraji a zejména pak v Praze, na kterou jsme velmi navázaní, to bylo jen otázkou času. Pro nás všechny to znamená, abychom nyní o to více a maximálně dbali na veškerá opatření,“ uvedl milovický starosta.