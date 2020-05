ON-LINE reportáž ke koronaviru najdete ZDE

V městecké nemocnici měli připravenu variantu s možností návštěv na několika odděleních s některými omezeními. Čáru přes plány udělal nedělní pozitivní test na Covid 19 u jedné z pacientek a následné další dva případy. „Pacientka byla přeložena na infekční kliniku Ústřední vojenské nemocnice v Praze,“ uvedla mluvčí nemocnice Lucie Drobík Kolářová.

Výskyt dalších dvou případů potvrdila Krajská hygienická stanice (KHS). „Následně byli testováni všichni pacienti, kteří s prvním pozitivně testovaným přišli do kontaktu a také personál nemocnice. Z nich byl v úterý 26. května potvrzen další pozitivní případ, jednalo se o spolubydlícího na pokoji a následně pak 27. 5. ještě jedno pozitivum z řad personálu. V současné chvíli probíhá další testování v rámci zavedených protiepidemických opatření, k nimž nemocnice přistoupila,“ uvedla mluvčí KHS Dana Šalamunová.

Možnost návštěvy se tak aktuálně zúžila pouze na dvě oddělení. Návštěvy jsou povoleny na odděleních Následné intenzivní péče (NIP) a Dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče (DIOP) v omezeném režimu, přičemž omezení se týkají jak času, tak počtu osob u pacienta. Povoleny jsou dvě dospělé osoby na jednoho pacienta.

Návštěvy musí mít dýchací cesty zakryté rouškou a podstoupí standardní proceduru pro vyloučení virového onemocnění (měření teploty, dotázání na zdravotní stav). „Návštěvy u osob s podezřením/potvrzením COVID-19 dovoleny nejsou,“ uvedla mluvčí nemocnice.

Návštěvy s omezením

Do nymburské nemocnice mohou návštěvy poprvé po dvou a půl měsících zavítat od pátku 29. května. Kvůli stavbě kruhových objezdů je i nadále uzavřen hlavní vchod, takže do nemocnice se lze dostat zadním vchodem, od nějž už však zmizel vstupní filtr. Znamená to tedy, že při vstupu už lidé nebudou dostávat ochranné štíty ani jiné pomůcky a nebude jim měřena teplota.

Podle mluvčí nemocnice Barbory Jánské však určitá omezení přece jen existují. „Na návštěvu může k pacientovi vždy jedna osoba na 15 minut a musí mít nos i ústa krytá čistou rouškou. Každý pacient může mít dvě návštěvy za den,“ uvedla mluvčí nemocnice. Snahou vedení zdravotnického zařízení je to, aby se v jeden čas neobjevilo v nemocnici velký počet lidí, kteří se mohou potkat. „Chceme se vyhnout kumulaci lidí na pokojích a zároveň zajistit možnost návštěvy každému z pacientů,“ doplnila Barbora Jánská.