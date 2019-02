Nymburk /FOTOGALERIE/ - Kontrolu neboli pasportizaci stromů v Nymburce provedla odborná firma a své poznatky prezentovala na veřejném setkání v kině Sokol. Obhlídka více než 7 tisíc stromů ve městě ukázala, že největším problémem je podle předpokladů sucho.

Zcela uschlých objevila 250 stromů. Celkem doporučila k postupnému vykácení 556 stromů. Samozřejmě za předpokladu průběžné výsadby stromů nových. Ošetření by se mělo podle odborníků dočkat 1 772 stromů. Naopak zcela bez problémů bylo shledáno zhruba 4500 dřevin.

Potěšitelnou informací je fakt, že byl objeven pouze jediný strom, který byl zařazen do první rizikové kategorie. To znamená, že hrozil pádem a byl potencionálně nebezpečný. „Prováděli jsme z 98% vizuální kontrolu stromů. U těch, u kterých jsme jistotu neměli, jsme provedli přístrojová měření, například pomocí akustického tomografu,“ řekl David Hora ze společnosti Treewalker, která hodnocení prováděla.

U některých stromů provedli také testy odolnosti. Zdravé stromy by měly podle odborníků vydržet nápor větru 32 metrů za vteřinu, což je hodnota velmi silného větru. Zásadní problém však v tomto směru u nymburských stromů zjištěn nebyl.

Zato problém je s usychajícími dřevinami. Nymburk je podle slov Davida Hory v celé republice výjimečný počtem tvarovaných javorů, kterých po městě napočítali 1 014. Tedy suverénně nejvíce ze všech druhů. Právě tyto javory společně ještě s břízami a smrky jsou suchem ohroženy nejvíce. V podstatě mrtvých javorů kvůli suchu, a tedy určených k vykácení, bylo objeveno 55. Uschlých smrků pak 40. Ze stejného důvodu by se mělo vykácet také 35 topolů podél cyklostezky. „Topoly nejsou vhodné stromy do těchto lokalit. Postupně by měly být nahrazovány zřejmě dubem,“ uvedl Jan Lukeš, který je městským odborníkem na zeleň.

Problémem je také výrazný úbytek, a tedy nedostatek stromů, které rostou 50 až 100 let. To je údajně způsobeno především soukromými vlastníky rozlehlých i menších zahrad. „Řada majitelů už nechce uklízet na podzim listí, nebo jim stromy na zahradách z různých důvodů vadí. Proto byla vykácena například řada lip, které nyní ve městě chybí,“ vysvětloval Hora.

Jan Lukeš proto doporučuje sázet do budoucna více dlouholetých stromů, a to především takových druhů, které odolávají změnám klimatu. Tedy větším horkům, přívalovým dešťům i prudkým vichrům. „V tomto ohledu je dobré sledovat trendy sázení zeleně třeba v Chorvatsku nebo Itálii. Mluvíme o středně velkých a velkokorunných stromech,“ řekl odborník na zeleň. V té souvislosti také zdůraznil potřebu, aby technické služby měly vyčleněné auto plus člověka, který bude určen výhradně na zalévání zeleně ve městě. Sucha posledních let a následky na stromech potvrzují nutnost takového počinu. „Stromy je nutné zalívat minimálně od března do září, někdy i déle. Každopádně stromy se musí prolívat až do 5 let po výsadbě,“ konstatoval Lukeš.

A jaké projekty proměny zeleně ve městě se chystají? O výměně topolů u cyklostezky už byla řeč. „Chceme provést také postupnou obnovu kaštanových alejí na Špičce. Výraznější zásahy budou také potřeba na Ostrově, kde se nedávná revitalizace nepovedla, provedla ji nekvalitní firma. Chystá se také projekt na obnovu zeleně na kruhových objezdech, které jsou jakousi vstupní branou do města,“ vyjmenoval několik chystaných akcí Lukeš.