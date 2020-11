Vjezd vozidlům bude umožněn v noci z pondělí na úterý. Otevření kruhového objezdu bylo žádoucí také kvůli tomu, že právě v úterý ráno tudy projede mimořádný náklad, který z Jizbic na nymburské náměstí přiveze Vánoční strom.

Změny v dopravě

Zásadní změnu v dopravě však chystané zprůjezdnění Boleslavské třídy směrem na náměstí znamená už v neděli. To se vrátí do původního stavu křižovatka u Elišky. Skončí tedy přednost při příjezdu Tyršovou ulicí na náměstí a odbočením doprava směrem k mostu. Hlavní ulicí bude opět průtah náměstím navazující na Boleslavskou třídu a rovně směrem k mostu. Příjezd z Tyršovy ulice bude znovu po vedlejší a řidiči si na změnu musí dávat pozor. Na to apeluje i místostarosta Bořek Černý. „Doprava se vrací do původní podoby po více než půl roce a pozornost je na místě. Opět se otevře přechod pro chodce mezi Eliškou a Českou spořitelnou, který byl dočasně uzavřený. I na něm je třeba dbát zvýšené opatrnosti,“ uvedl místostarosta.

Podél kruhového objezdu mohou chodci naplno užívat chodníky, dostanou se po nich už bez potíží do nemocnice. Sanitky zdravotníků začnou opět používat hlavní vjezd. Ruší se také dočasná možnost parkování před řeznictvím U Řeháka.

Na otevření kruhového objezdu a příjezdu do centra města se v pátek dohodli zástupci investora, zhotovitele, policie a města. Stavba pochopitelně není zkolaudována, řidiči, cyklisté i chodci tedy zatím budou oficiálně projíždět a procházet stavbou.

Oba kruhové objezdy měly být hotové už v září

Stavbu kruhového objezdu u nemocnice provázela od počátku řada problémů, především v souvislosti s uložením inženýrských sítí a jejich neplánovanými přeložkami a opravami. Připomeňme, že původně měly být oba kruhové objezdy hotové na začátku září. Potom z úst stavitele, zástupců kraje i města padla řada termínů, z nichž však žádný nebyl dodržen. Toho si je vědom i starosta Tomáš Mach. „Stavba jede podle neschváleného harmonogramu, na což technický dozor investora opakovaně upozorňuje,“ konstatoval starosta. „Termíny se měnily s každým telefonátem a kontrolním dnem na stavbě. Předávat takové informace občanům je nanejvýš nepříjemné. Máte sice slib a písemný doklad s jasně napsaným termínem, ten ale nakonec neplatí. Jsem rád, že to je za námi a že kruhový objezd konečně začne sloužit,“ doplnil Tomáš Mach.

Investorem stavby kruhových objezdů je Středočeský kraj, kterému Boleslavská třída patří. Město Nymburk participuje na projektu financováním chodníků. Stavba byla rozdělena do tří etap. První etapa znamenala přípravu Poděbradské ulice pro nájezd do kruhového objezdu. Druhou etapou je právě problematická výstavba kruhového objezdu u Hudebního klubu Mlejn a třetí etapa znamená výstavbu kruhového objezdu na místě stávajícího provizorního kruháku před budovou policejního ředitelství. To se odkládá na jaro příštího roku, kdy má jeho stavba a další objížďky trvat podle současných předpokladů pět měsíců. Důvodem odkladu stavby druhé křižovatky jsou neustálé změny termínů zhotovitelem a problémy s dopravou ve městě. Souběžná stavba druhého kruhového objezdu by tuto situaci ještě zhoršila.