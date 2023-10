/FOTO, VIDEO/ Třetí nejnavštěvovanější místo v zemi. Takovým titulem se může Nymburk pochlubit v rámci letní soutěže České televize s názvem Konec telky?! Ta přilákala do Nymburka řadu turistů, kteří mohli „pomoci“ televizi v rámci soutěže hned dvěma způsoby. Jednak návštěvou Turistického a informačního centra na náměstí, kde získali originální kód, který po nahrání do aplikace „dodával telce energii.“ Druhým způsobem pak bylo najít kešku, tedy misku, v níž bylo napsáno heslo využitelné v další hře.

Alžběta Otradovská z Turistického informačního centra. | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Díky zařazení Nymburka do hry České televize přijela do města řada turistů, které na náměstí a ke hradbám zavedla herní mapa. Podle organizátorů soutěže bylo právě Rejdiště u hradeb třetím nejnavštěvovanějším místem z celé země v rámci zmíněné soutěže. Do kešky u hradeb se zapsalo celkem 748 nálezců této krabičky. A kde přesně byla ukrytá? „V místech, kde je nedávno zprovozněná vyhlídka z hradeb, byla krabička pověšena z druhé strany cedule s provozním řádem. V ní se nacházelo potřebné heslo,“ vysvětlila Alžběta Otradovská z Turistického informačního centra (TIC).

Bohužel se však našli i zlomyslní lidé, kteří kešku kradli. „Za letní období se ztratila celkem sedmkrát. Jednou opakovaně i po dvou hodinách, co jsme ji tam vrátili po předchozí krádeži. Někdo to dělal vyloženě ze zlomyslnosti,“ postěžovala si zástupkyně infocentra. Ale hledači nakonec i díky pracovnicím TICu správné heslo vždycky našli. „Velké poděkování patří za skvělou organizaci a spolupráci našemu Turistickému informačnímu centru,“ doplnila místostarostka Stanislava Tichá.

Cílem soutěže bylo nejen zachránit telku, ale také prozkoumat naši zem. Na prvním místě s počtem 1 215 návštěv se umístila Kinského zahrada v Praze, na druhém místě Botanická zahrada v Třeboni s 833 návštěvami a na třetím místě Nymburk s počtem 748 návštěv.