Konec náklaďáků. Centrem Poděbrad nebudou smět projíždět ani prázdná auta

Poděbrady nebudou moci projíždět veškerá nákladní auta. Nejen ta s váhou nad 12 tun, jak to platí nyní, ale ani vozy nenaložené. Oznámil to starosta Jaroslav Červinka v divadle Na Kovárně po poděbradské návštěvě hejtmanky Petry Peckové a krajských radních. Zároveň informoval, že se obnoví jednání o stavbě takzvaného severního obchvatu, který by měl dopravě ve městě v budoucnu výrazně ulevit.

Město nebudou moci projíždět veškerá nákladní auta. A to nejen ta s váhou nad 12 tun, jak to platí nyní, ale ani ta nenaložená. | Foto: Deník/Miroslav S. Jilemnický

Obchvat by měl kolem města spojit příjezdovou silnici od Kolína (číslo 38) s hlavním tahem na Jičín (číslo 32). „Tato otázka se prolínala celým odpolednem a jednáním se zástupci místních firem. I pro ně je to důležitá záležitost. Slíbili jsme si s krajským radním pro silniční dopravu Karlem Bendlem, že se nad tímto tématem sejdeme na společném jednání,“ řekl starosta Červinka. Nic to však nemění na tom, že projekt severního obchvatu města je zatím v plenkách. V dohledné době se tak bude řešit především jeho přesné zakreslení. Až pak přijdou na řadu možné výkupy pozemků a reálné vypracování projektu. Začátek stavby tak rozhodně není otázkou nejbližších let. Vražda a sebevražda v Neprobylicích: Při střelbě zemřel známý lékař Leoš Středa Na rozdíl od zákazu průjezdu nákladních aut centrem Poděbrad. „Shodou okolností jsme právě o tom také jednali a brzy by měl vstoupit v platnost zákaz průjezdu centrem města nejen vozidel nad 12 tun, tedy těch naložených, ale obecně průjezd všech nákladních vozů, i těch prázdných. Samozřejmě s výjimkou zásobování,“ doplnil starosta. Kdy by takové opatření mohlo vstoupit v platnost, neupřesnil. Podle něho je to však otázkou týdnů, nejvýš měsíců. Páťáci Vojta s Natálkou vyrábějí náramky. Peníze věnují ukrajinským spolužákům Informace zazněly na setkání vedení města, hejtmanky a krajských radních se starosty okolních obcí a veřejností v poděbradském divadle. Hejtmanka Petra Pecková a krajští radní (kromě dvou nemocných) strávili v Poděbradech celé úterý. Během dne navštívili střední odborné učiliště společného stravování, Polabské mlékárny a firmu Plaček vyrábějící krmivo pro zvířata. V pozdním odpoledni následovalo zmíněné setkání Na Kovárně.

