Vzhledem k důrazu na třídění odpadu a nová pravidla při jeho vykupování mění celá řada města a obcí léta zažité systémy svozu. O systému adresného třídění odpadu a svozu přímo od domů v nymburské části Jankovice jsme informovali. Speciální systém začíná fungovat tento týden a pokud se osvědčí, bude rozšířen do dalších čtvrtí. Radikální změnu chystají od dubna také v nedaleké třítisícové Sadské. Základní změny popsal starosta Milan Dokoupil.

Ilustrační foto | Foto: Deník/archiv

Papír a plasty budou nově občané třídit do nádob, které budou mít ve svém užívání, a které dostanou zdarma do výpůjčky od města. Svoz netříděného, tedy komunálního odpadu bude omezen a bude prováděn pouze jednou za 14 dní. „Četnost svozu směsného komunálního odpadu se změní pro všechny občany, tedy i pro ty, kteří se do nového systému nezapojí. Svoz plastů bude probíhat také jednou za 14 dnů, svoz papíru jednou za měsíc,“ uvedl Milan Dokoupil.