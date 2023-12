Nymburk nabízí od nového roku zdarma nové kompostéry o objemu 900 litrů. Určeny jsou pro ty, kdo produkují bioodpad a mohou z něj mít užitek v podobě kvalitního hnojiva. Týká se to tedy majitelů zahrádek, škol, školek a městských organizací.

Takovéto kompostéry si mohou zájemci začít vyzvedávat v lednu v Technických službách. | Foto: se souhlasem MěÚ Nymburk

Cílem distribuce kompostérů je snížit objem směsného odpadu, jehož náklady na likvidaci se městu rok od roku prodražují. A právě bioodpad je často zcela zbytečně náplní klasických popelnic. „Kompostéry uloží biologický odpad a po pár týdnech nabídnou kvalitní hnojivo. Pojďme se tedy na základě smlouvy zapojit do tohoto projektu a kompostér o objemu 900 litrů si vypůjčit zdarma k užívání po dobu udržitelnosti projektu, což je 5 let. Po uplynutí této doby předají technické služby kompostér do vlastnictví bezúplatně,“ vysvětlil místostarosta Bořek Černý.

Kompostéry zapůjčí město zájemcům zdarma

Nymburk se díky Technickým službám touto akcí zapojuje do projektu podpory předcházení odpadů. V rámci projektu byly pořízeny kompostéry pro školy, školky a občany města Nymburka, kteří budou mít zájem kompostovat a tím snižovat množství odváženého odpadu. Bylo pořízeno 220 kompostérů, které budou zdarma půjčeny osobám, které o ně budou mít zájem a po uplynutí doby udržitelnosti, čili po pěti letech, budou bezúplatně převedeny na danou osobu.

Kompostér má objem 900 litrů a bude se předávat rozložený. O kompostéry se mohou hlásit školy, školky, městské instituce a občané města Nymburka. Budou se vydávat od 2. ledna v Technických službách, a to zdarma až do vydání všech zásob. „Další nádoby mimo dotační titul město v současné době neplánuje pořizovat,“ doplnila Marta Svobodová, mluvčí radnice.