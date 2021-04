Radnice uvedla, že s uzavírkou se počítá do 31. července. Mluvčí krajských silničářů už dříve Deníku sdělila, že firma má na dokončení prací přibližně do půli srpna.

Informaci o středeční uzavírce zveřejnila radnice v pondělí 19. dubna odpoledne. „Ve středu se uzavře křižovatka u bazénu. Výstavba druhého kruhového objezdu si vyžádá uzavření v místě křížení ulic Boleslavská a Zbožská od 21. dubna do 31. července. Začíná tak třetí a poslední etapa stavby kruhových objezdů na Boleslavské třídě. V místě stavby není možný pohyb pěších,“ uvedla mluvčí radnice Pavla Kukalová.

Objízdné trasy budou značeny podle očekávání blízkými ulicemi. Ta hlavní mezi připojením na náměstí a železničním nadjezdem povede ve směru od nadjezdu vlevo ulicí V Kolonii kolem Středního odborného učiliště, dále vpravo po části Palackého třídy a na bývalé světelné křižovatce znovu vpravo po Velkých Valech až k novému kruhovému objezdu. To bude platit pro oba směry. Motoristé mířící od nadjezdu k sídlišti zahnou do ulice Ferdinadna Schulze a mohou se vrátit na Zbožskou buď Purkyňovou nebo Jičínskou, které jsou souběžné s Boleslavskou třídou.

Omezen nebude hlavní vjezd a vchod do nemocnice. „Vyznačené objízdné trasy budou v souladu s bezproblémovým přístupem do nemocnice. Samozřejmě pro pěší budou k dispozici i stávající zadní cesty - z ulice Nerudova u bazénu a Tylova u babyboxu, které budou i nadále otevřeny. Pro řidiče bude značená objízdná trasa s cílem k hlavnímu vjezdu do nemocnice,“ uvedla Aneta Šenová, mluvčí nymburské nemocnice.

Stavbu druhého kruhového objezdu má stejně jako v případě toho prvního u Hudebního klubu Mlejn na starosti firma MaGe. Zadavatelem je Středočeský kraj, respektive Krajská správa a údržba silnic. Původní termín dokončení byl do loňského 29. září. Jenže termín se kvůli problémům s dokumentací stále prodlužoval, až bylo jasné, že na stavbu druhého kruhového objezdu, který měl být podle původních plánů také hotový loni, prozatím nedojde.

„Loňské práce pokračovaly do 23. listopadu, což znamená, že zhotoviteli z prodloužení lhůty o pět a půl měsíce již uběhly bez jednoho týdne dva měsíce. Zhotovitel musí tedy dílo odevzdat zhruba v polovině srpna,“ vysvětlila mluvčí středočeských silničářů Petra Kučerová.