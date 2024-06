Režim uzavírky

Místem opravy bude úsek silnice mezi Všechlapy a Krchleby. Hned od prvního dne prázdnin by měla začít uzavírka ve směru od Nymburka na Mladou Boleslav. Silničáři potvrdili, že provoz bude řízen kyvadlově semaforem. Je tedy jasné, že kolonám se řidiči nevyhnou ani v jednom směru.

První fáze oprav bude trvat tři týdny do 21. července. Další opravy v opačném směru však pro šoféry nic zásadního nezmění. Jen značky budou na opačné straně vozovky a stát se bude pořád stejně. Až do 11. srpna. Opravovat se bude asfaltový povrch hlavního tahu.

Další omezení

Hlavním problémem přímo v Nymburce by přes prázdniny měl být průjezd Tyršovy ulice, jejíž zásadní rekonstrukce začala před několika týdny. „Jednou z hlavních letních komplikací bude situace v opravované Tyršově ulici,“ potvrdila mluvčí radnice Marta Svobodová. V průběhu prázdnin se situace vyostří. Kromě stávajících omezení na dvou opravovaných úsecích přijdou na řadu také práce přímo u náměstí.

Na července a srpen je totiž naplánována etapa oprav mezi přechodem pro chodce před prodejnou hraček na rohu nymburského náměstí v komplexu u Elišky až po odbočku k okénku u Zmrzlinárny. Nebo chcete-li, k příjezdu do Základní školy Tyršova. Právě prázdninový čas je důvodem, proč se opraví úsek týkající se dopravy dětí do a ze školy. Omezení dopravy v tomto úseku během školního roku by bylo pro rodiče velmi komplikované a náročné. Zatím není jasné, jestli bude úsek mezi Eliškou a vjezdem ke škole uzavřen na nějakou dobu úplně, nebo bude místem zúžení povolen například kyvadlový provoz na semafor.

Každopádně pro obyvatele sídliště bude stát za zvážení projet náměstí a následně po Boleslavské třídě přes kruhové objezdy u nemocnice zahnout na Zbožskou a zamířit na sídliště právě z tohoto směru. Úsek od náměstí ke Zmrzlinárně totiž nebude jediným místem na Tyršově ulici, kde omezení kvůli opravám vzniknou. Pokračovat totiž budou i práce na úsecích, kde už na jaře začaly. Tedy od Velkých Valů po Purkyňovu ulici, což je jinak řečeno úsek mezi moštárnou a troskami zimního stadionu. V plném proudu jsou také práce za přejezdem až k odbočce na sídliště do ulice Okružní. Omezení na těchto dvou úsecích mají trvat do září a už nyní zvláště v prvně jmenovaném úseku se musí mít řidiči na pozoru kvůli zúžení vozovky.

Cyklisté ve střehu

Jiná větší uzavírka by se nymburských řidičů přes léto týkat neměla. Ve střehu však musí být také cyklisté, jimž bude průjezd městem komplikovat především oprava a výstavba nové části levobřežní cyklostezky. Opravy od hranice s katastrem Kovanic až k Hrabalovu posezení u pivovaru se budou také dělit na jednotlivé etapy. Od června je uzavřena velká část této trasy a dojde i na vybudování úplně nového úseku za truhlárnou u Žofína a nové lávky přes Staré Labe u kamenného mostu.

Další úsek doposud přírodní trasy směrem ke zdymadlu bude zpevněn a na různých místech se tak objeví beton a asfalt. Doporučení pro cyklisty je jasné: v létě se vyplatí využívat v Nymburce výhradně pravobřežní cyklostezku. Na ní už se budou moci projet po novém mostku přes Valy u hasičského hřiště, a také po nové přeložce hned za mostkem.