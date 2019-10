Kolínská porodnice se stěhuje, rodičky zamíří i do Nymburka

Z důvodu stěhování kolínské porodnice do nově zrekonstruovaných prostor dojde od středy 23. října od 18 hodin do 31. října do 6 hodin k omezení provozu a odklonu porodů do okolních nemocnic, tedy i do té nymburské.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK