V nymburské lékárně budou měřit cévní věk

Síť nymburských lékáren Nympharm vyzkoušela na konci minulého roku projekt, při kterém si předem přihlášení zájemci mohli přímo v prostorách lékárny nechat změřit cévní věk. Jde o jeden z klíčových ukazatelů celkového zdravotního stavu. Vzhledem k velkému zájmu vypsaly nový termín měření cévního věku, a to od 26. do 30. dubna. Lékárníci připravují akci tentokrát do lékárny v ulici 2. května.

Měření cévního věku je podobné jako měření krevního tlaku. | Foto: Deník/Miroslav S. Jilemnický

Měření cévního věku laik na první pohled ani nerozezná od měření krevního tlaku. Přístroj na měření cévního věku je velmi podobný. Měření je nebolestivé a vyšetření včetně rozhovoru trvá přibližně 15 minut. „Každý pacient v lékárně dostane zprávu s výsledky a doporučení. Cévní věk by si měli nechat změřit i lidé, kteří neužívají žádné léky, nejsou tedy v pravidelné péči lékaře a třeba zatím nepociťují žádné obtíže, například ženy po přechodu či lidé, jejichž rodiče prodělali infarkt nebo mozkovou mrtvici," doporučuje Helena Kutilová, spolumajitelka sítě lékáren. Měření stáří cév a správná reakce na něj může předejíti fatálním následkům.